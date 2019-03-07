Мифы знаменитых «научных фактов». 35 интереснейших историй...

Итак, мы будем опровергать научные факты, вернее то, что некоторые по ошибке таковыми считают. Эти мифы, бабушкины сказки и недоразумения передавались из поколения в поколение, но пришло время положить этому конец.

Как говорится, забудьте всё, чему вас учили в школе — пора разобраться, что к чему!….

1. Всем известный благородный минерал алмаз не всегда образуется из уплотненного угля. Большинство месторождений алмазов находятся на глубине более ста пятидесяти километров, в то время как залежи угля — на глубине всего около трех километров.

2. «Слепой, как летучая мышь» — не совсем верное, точнее, совсем не верное выражение. Хотя многие летучие мыши используют эхолокацию для ориентирования в пространстве, все они могут видеть.

3. Пуансетия не убьет вас или ваших питомцев, хотя есть ее всё же не стоит. Употребление цветов пуансетии внутрь может вызвать легкое недомогание и проблемы с пищеварением.

4. Если бросить с Эмпайр-стейт-билдинг одноцентовую монетку прямо на человека, она его не убьет. Пенни будет падать со скоростью 80 км/час, что недостаточно быстро, чтобы убить.

5. Блондинки и рыжие не «вымрут». Гены не вымирают. Рецессивные гены, такие как гены рыжих или светлых волос, могут передаваться из поколения в поколение, не проявляясь в виде цвета волос.

6. Волосы и ногти не продолжают расти после смерти. Скорее, кожа сжимается и ссушивается, из-за чего со стороны кажется, что волосы и ногти продолжают расти.

7. Определение по цвету соплей природы простудного заболевания в корне неверно. И бактериальное, и вирусное заболевание может окрашивать слизистые выделения из носа в цвет от прозрачно-желтого до насыщенного зеленого.

8. Чистая вода не так уж хорошо проводит электричество. Причина, по которой можно получить удар током через воду, заключается в том, что в воде находятся минералы, грязь и другие субстанции, проводящие электричество.

9. Лягушки и жабы не «подарят» вам бородавки, а вот если пожать руку человеку с бородавками, ими можно заразиться. Человеческий папилломавирус — вот то, что вызывает бородавки, и он уникален для человека.

10. Страусы не засовывают голову в песок в случае опасности. Они вообще не прячут голову в песок. В случае опасности страусы падают на землю и притворяются мертвыми.

11. При недостатке кислорода кровь приобретает не синий цвет, а темнеет почти до бордового. Вены, просвечиваясь через кожу, просто кажутся голубыми.

12. Употребление сахара не вызывает у детей гиперактивность и перевозбуждение. Во время нескольких исследований детям давали напитки с сахаром и без, но это не влияло на уровень возбужденности.

13. Поставить яйцо на «голову» можно в любой день в году, а не только в день весеннего солнцестояния. Для этого нужны только уверенные руки и яйцо с текстурной скорлупой.

14. Хрустеть костяшками пальцев — да, это может раздражать ваших коллег по офису, но нет, это не приведет к артриту. Остеоартрит появляется по другим причинам — возраст, травмы, ожирение и генетические факторы.

15. Органическая еда также содержит пестициды. Однако содержание их в продуктах органического и неорганического происхождения настолько мало, что не представляет собой угрозы.

16. Стресс не играет большую роль в хроническом высоком кровяном давлении. Острый стресс может временно повышать кровяное давление, но в целом это не главная причина гипертензии. Такие вещи, как генетика, курение и плохое питание могут стать главными факторами.

17. Молния бьет два раза в одно и то же место. В некоторые места, например в Эмпайр-стейт-билдинг, молния бьет до 100 раз в год.

18. Лемминги не совершают массовые самоубийства. Во время своих миграций они иногда падают с утесов, если попадают на незнакомую территорию.

19. Человек не рождается со всеми клетками мозга, часть из них появляется в течение жизни. Есть доказательства, что как минимум несколько участков мозга продолжают производить новые клетки во взрослой жизни. Это называется нейрогенез.

20. Многие назвали бы этого динозавра бронтозавр — даже Майкл Крайтон сделал это в фильме «Парк Юрского периода». Однако на самом деле он называется апатозавр. Этот миф породили два враждующих палеонтолога во время Костяных войн 130 лет назад.

21. Один ген не равняется одному протеину. Многие гены могут производить многочисленные разные протеины, в зависимости от того, как информационная РНК из гена складывается в последовательность и распространяется в клетке. Некоторые гены вообще не производят протеинов.

22. У золотых рыбок неплохая память. Они могут помнить определенные события в течение нескольких месяцев, а не секунд, как думают многие.

23. ВИЧ передался человеку не через половой контакт между человеком и обезьяной, как думают многие. Скорее всего, это был контакт через кровь — на приматов очень долгое время велась охота ради мяса.

24. Собаки и кошки не видят в оттенках серого. Они могут различать синий и зеленый. У собак более широкое поле зрения, чем у людей, но они не могут видеть прямо перед собой так далеко, как мы.

25. Люди не используют «лишь 10% своего мозга». Мы задействуем весь мозг для различных целей в разное время. Мы не смогли бы выжить, если бы 90% мозга не использовалось.

26. Лишь очень малый процент людей с синдромом Туретта выкрикивают бранные слова. Синдром включает в себя намного больше симптомов — например, непроизвольные движения и различные звуковые тики. Импульсивное произношение нецензурных слов называется копролалией.

27. На заре Средневековья практически все ученые считали, что Земля круглая, а не плоская. Миф о подобном невежестве средневековых ученых мужей зародился в 1940-х годах, и начало ему положили члены британской Исторической ассоциации.

28. Акулы тоже болеют раком, и их хрящи никак не способны помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями. Сенсационную новость о чудодейственном свойстве акульих хрящей поведал миру Уильям Лейн. Кстати, он же и был продавцом этого «мегаэффективного противоракового средства».

29. Северное полушарие Земли не ближе к Солнцу летом. Напротив, зимой Земля (в начале января) приближается к Солнцу на расстояние 147 млн км, а летом (в начале июля) удаляется от него на 152 млн км. Летом в северном полушарии теплее, потому что Земля наклонена к Солнцу под углом, так что его энергия направлена на него напрямую.

30. Великая Китайская стена — не единственное искусственное сооружение, видимое из космоса. Всё зависит от вашего понятия космоса. Например, с Луны видны только огни мегаполисов.

31. Нет такого понятия, как «фотографическая память». Есть только очень хорошая память. Даже люди с исключительной памятью не помнят событий с достаточной детализацией для того, чтобы сымитировать камеру.

32. Микроволновые излучения не вызывают рак. Микроволновка просто нагревает еду. Лишь некоторые типы радиации вызывают рак, да и то всё зависит от дозы: солнечное излучение может привести к раку кожи, но его правильно дозированное количество помогает нашему организму вырабатывать витамин D.

33. Факт о том, что бургеры из McDonald’s не гниют, — просто миф. При «правильных» условиях — например, при достаточном количестве воды и тепла — создаются условия, в которых микроорганизмы расщепляют еду.

34. Когда вы бреете волосы, они не становятся гуще, они просто кажутся более грубыми на какое-то время. Всё потому, что кончики щетины перестают быть конусообразными из-за среза.

35. На переваривание жевательной резинки не уходит семь лет. Вообще-то она совершенно не переваривается, но наше тело нормально ее пропускает в течение нескольких часов.