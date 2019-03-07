7 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интересное
Мифы знаменитых «научных фактов». 35 интереснейших историй...
07.03.2019

Итак, мы будем опровергать научные факты, вернее то, что некоторые по ошибке таковыми считают. Эти мифы, бабушкины сказки и недоразумения передавались из поколения в поколение, но пришло время положить этому конец.

Как говорится, забудьте всё, чему вас учили в школе — пора разобраться, что к чему!….

1. Всем известный благородный минерал алмаз не всегда образуется из уплотненного угля. Большинство месторождений алмазов находятся на глубине более ста пятидесяти километров, в то время как залежи угля — на глубине всего около трех километров.

1309

clip_image002

2. «Слепой, как летучая мышь» — не совсем верное, точнее, совсем не верное выражение. Хотя многие летучие мыши используют эхолокацию для ориентирования в пространстве, все они могут видеть.

clip_image003

3. Пуансетия не убьет вас или ваших питомцев, хотя есть ее всё же не стоит. Употребление цветов пуансетии внутрь может вызвать легкое недомогание и проблемы с пищеварением.

clip_image004

4. Если бросить с Эмпайр-стейт-билдинг одноцентовую монетку прямо на человека, она его не убьет. Пенни будет падать со скоростью 80 км/час, что недостаточно быстро, чтобы убить.

clip_image005

5. Блондинки и рыжие не «вымрут». Гены не вымирают. Рецессивные гены, такие как гены рыжих или светлых волос, могут передаваться из поколения в поколение, не проявляясь в виде цвета волос.

clip_image006

6. Волосы и ногти не продолжают расти после смерти. Скорее, кожа сжимается и ссушивается, из-за чего со стороны кажется, что волосы и ногти продолжают расти.

clip_image007

7. Определение по цвету соплей природы простудного заболевания в корне неверно. И бактериальное, и вирусное заболевание может окрашивать слизистые выделения из носа в цвет от прозрачно-желтого до насыщенного зеленого.

clip_image008

8. Чистая вода не так уж хорошо проводит электричество. Причина, по которой можно получить удар током через воду, заключается в том, что в воде находятся минералы, грязь и другие субстанции, проводящие электричество.

clip_image009

9. Лягушки и жабы не «подарят» вам бородавки, а вот если пожать руку человеку с бородавками, ими можно заразиться. Человеческий папилломавирус — вот то, что вызывает бородавки, и он уникален для человека.

clip_image010

10. Страусы не засовывают голову в песок в случае опасности. Они вообще не прячут голову в песок. В случае опасности страусы падают на землю и притворяются мертвыми.

clip_image011

11. При недостатке кислорода кровь приобретает не синий цвет, а темнеет почти до бордового. Вены, просвечиваясь через кожу, просто кажутся голубыми.

clip_image012

12. Употребление сахара не вызывает у детей гиперактивность и перевозбуждение. Во время нескольких исследований детям давали напитки с сахаром и без, но это не влияло на уровень возбужденности.

clip_image013

13. Поставить яйцо на «голову» можно в любой день в году, а не только в день весеннего солнцестояния. Для этого нужны только уверенные руки и яйцо с текстурной скорлупой.

clip_image014

14. Хрустеть костяшками пальцев — да, это может раздражать ваших коллег по офису, но нет, это не приведет к артриту. Остеоартрит появляется по другим причинам — возраст, травмы, ожирение и генетические факторы.

clip_image015

15. Органическая еда также содержит пестициды. Однако содержание их в продуктах органического и неорганического происхождения настолько мало, что не представляет собой угрозы.

clip_image016

16. Стресс не играет большую роль в хроническом высоком кровяном давлении. Острый стресс может временно повышать кровяное давление, но в целом это не главная причина гипертензии. Такие вещи, как генетика, курение и плохое питание могут стать главными факторами.

clip_image017

17. Молния бьет два раза в одно и то же место. В некоторые места, например в Эмпайр-стейт-билдинг, молния бьет до 100 раз в год.

clip_image018

18. Лемминги не совершают массовые самоубийства. Во время своих миграций они иногда падают с утесов, если попадают на незнакомую территорию.

clip_image019

19. Человек не рождается со всеми клетками мозга, часть из них появляется в течение жизни. Есть доказательства, что как минимум несколько участков мозга продолжают производить новые клетки во взрослой жизни. Это называется нейрогенез.

clip_image020

20. Многие назвали бы этого динозавра бронтозавр — даже Майкл Крайтон сделал это в фильме «Парк Юрского периода». Однако на самом деле он называется апатозавр. Этот миф породили два враждующих палеонтолога во время Костяных войн 130 лет назад.

clip_image021

21. Один ген не равняется одному протеину. Многие гены могут производить многочисленные разные протеины, в зависимости от того, как информационная РНК из гена складывается в последовательность и распространяется в клетке. Некоторые гены вообще не производят протеинов.

clip_image022

22. У золотых рыбок неплохая память. Они могут помнить определенные события в течение нескольких месяцев, а не секунд, как думают многие.

clip_image023

23. ВИЧ передался человеку не через половой контакт между человеком и обезьяной, как думают многие. Скорее всего, это был контакт через кровь — на приматов очень долгое время велась охота ради мяса.

clip_image024

24. Собаки и кошки не видят в оттенках серого. Они могут различать синий и зеленый. У собак более широкое поле зрения, чем у людей, но они не могут видеть прямо перед собой так далеко, как мы.

clip_image025

25. Люди не используют «лишь 10% своего мозга». Мы задействуем весь мозг для различных целей в разное время. Мы не смогли бы выжить, если бы 90% мозга не использовалось.

clip_image026

26. Лишь очень малый процент людей с синдромом Туретта выкрикивают бранные слова. Синдром включает в себя намного больше симптомов — например, непроизвольные движения и различные звуковые тики. Импульсивное произношение нецензурных слов называется копролалией.

clip_image027

27. На заре Средневековья практически все ученые считали, что Земля круглая, а не плоская. Миф о подобном невежестве средневековых ученых мужей зародился в 1940-х годах, и начало ему положили члены британской Исторической ассоциации.

clip_image028

28. Акулы тоже болеют раком, и их хрящи никак не способны помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями. Сенсационную новость о чудодейственном свойстве акульих хрящей поведал миру Уильям Лейн. Кстати, он же и был продавцом этого «мегаэффективного противоракового средства».

clip_image029

29. Северное полушарие Земли не ближе к Солнцу летом. Напротив, зимой Земля (в начале января) приближается к Солнцу на расстояние 147 млн км, а летом (в начале июля) удаляется от него на 152 млн км. Летом в северном полушарии теплее, потому что Земля наклонена к Солнцу под углом, так что его энергия направлена на него напрямую.

clip_image030

30. Великая Китайская стена — не единственное искусственное сооружение, видимое из космоса. Всё зависит от вашего понятия космоса. Например, с Луны видны только огни мегаполисов.

clip_image031

31. Нет такого понятия, как «фотографическая память». Есть только очень хорошая память. Даже люди с исключительной памятью не помнят событий с достаточной детализацией для того, чтобы сымитировать камеру.

clip_image032

32. Микроволновые излучения не вызывают рак. Микроволновка просто нагревает еду. Лишь некоторые типы радиации вызывают рак, да и то всё зависит от дозы: солнечное излучение может привести к раку кожи, но его правильно дозированное количество помогает нашему организму вырабатывать витамин D.

clip_image033

33. Факт о том, что бургеры из McDonald’s не гниют, — просто миф. При «правильных» условиях — например, при достаточном количестве воды и тепла — создаются условия, в которых микроорганизмы расщепляют еду.

clip_image034

34. Когда вы бреете волосы, они не становятся гуще, они просто кажутся более грубыми на какое-то время. Всё потому, что кончики щетины перестают быть конусообразными из-за среза.

clip_image035

35. На переваривание жевательной резинки не уходит семь лет. Вообще-то она совершенно не переваривается, но наше тело нормально ее пропускает в течение нескольких часов.


 
Количество просмотров:
59
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.