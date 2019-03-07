Если бы они хотели бороться с олигархами, не стали бы критиковать социалистов

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Политолог Богдан Цырдя написал на своей странице в соцсети о своём видении действий блока ACUM, возглавляемого Майей Санду и Андреем Нэстасе.
" Интересные эти господа из блока АКУМ.
Санду, Гросу, Мунтяну, Цыку, Алайба были в правительстве с ДПМ и поддерживали все ее инициативы, будучи открытыми пособникам ДПМ.
Якобы, ПСРМ вряд ли пойдет с ними в альянс, потому что она с ДПМ! Ладно, во имя национальных интересов, забудем их прошлые “боевые подвиги” во имя олигархов. Поверим, что они настроены решительно против ДПМ! Но в чем состоит их “борьба”? Вот президент заявил, что он поддержит альянс ПСРМ и АКУМ. И тут блок АКУМ завыл !
Они стали с пеной у рта нападать на ПСРМ, выдавая это за “борьбу” с ДПМ! Каждый день эти бедолаги крутятся, как ужи на сковороде, выдумывая новые предлоги, чтобы сохранить все, как есть. То пускают ахинею, что супруга президента имеет уголовное дело, то впадают в маразм, заявляя, что альянс ПСРМ-ДПМ уже создан, то несут чушь про то, что ДПМ контролирует 80% депутатов ПСРМ.
У вас есть еще вопросы? Хотели бы они бороться с олигархами, не стали бы критиковать социалистов. Как раз наоборот – тут же ухватились бы за предложения президента! И если ПСРМ стала бы вилять, они имели бы железный аргумент: ПСРМ под Плахотнюком, они не хотят перемен, они служат олигархам! Однако все с точностью до наоборот.
P.S. Кстати, а где Майя Григорьевна? Ответим – в США. Она опять поехала получать указания Госдепа.
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