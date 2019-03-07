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Если бы они хотели бороться с олигархами, не стали бы критиковать социалистов
07.03.2019

Политолог Богдан Цырдя написал на своей странице в соцсети о своём видении действий блока ACUM, возглавляемого Майей Санду и Андреем Нэстасе.

" Интересные эти господа из блока АКУМ.

  • Один из них состоял в одной фракции с Плахотнюком – то есть, Оазу Нантой. 
  • Другой подписывался за избрание премьером Плахотнюка – Валерий Мунтяну. 
  • Третий получал стипендию от фонда Плахотнюка и даже пел для него – Раду Мариан. 
  • Четвертая была в парламентском альянсе с ДПМ – Мария Чобану. 

Санду, Гросу, Мунтяну, Цыку, Алайба были в правительстве с ДПМ и поддерживали все ее инициативы, будучи открытыми пособникам ДПМ.  
И вот сегодня эти господа заявляют, что они в оппозиции к ДПМ, а ПСРМ в скрытом альянсе! Более того, они “люто борются” с ДПМ, и потому не хотят альянса с ПСРМ! 

Якобы, ПСРМ вряд ли пойдет с ними в альянс, потому что она с ДПМ!  Ладно, во имя национальных интересов, забудем их прошлые “боевые подвиги” во имя олигархов. Поверим, что они настроены решительно против ДПМ! Но в чем состоит их “борьба”? Вот президент заявил, что он поддержит альянс ПСРМ и АКУМ. И тут блок АКУМ завыл ! 

Они стали с пеной у рта нападать на ПСРМ, выдавая это за “борьбу” с ДПМ!  Каждый день эти бедолаги крутятся, как ужи на сковороде, выдумывая новые предлоги, чтобы сохранить все, как есть. То пускают ахинею, что супруга президента имеет уголовное дело, то впадают в маразм, заявляя, что альянс ПСРМ-ДПМ уже создан, то несут чушь про то, что ДПМ контролирует 80% депутатов ПСРМ.  

У вас есть еще вопросы? Хотели бы они бороться с олигархами, не стали бы критиковать социалистов. Как раз наоборот – тут же ухватились бы за предложения президента! И если ПСРМ стала бы вилять, они имели бы железный аргумент: ПСРМ под Плахотнюком, они не хотят перемен, они служат олигархам! Однако все с точностью до наоборот.

 P.S. Кстати, а где Майя Григорьевна? Ответим – в США. Она опять поехала получать указания Госдепа.
 P.P.S. В отличие от многих граждан, я продолжаю “верить” в то, что один лакей Госдепа будет бороться против другого" пишет Богдан Цырдя.

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