Некоторые пенсионеры получат на Пасху по 600 леев, планируется индексация пенсий

С 1 апреля пенсии будут проиндексированы на 5.3%.

Об этом было объявлено на еженедельном заседании ДПМ. В партии заявили, что таким образом "правительство принимает на себя ответственность".

Кроме того, пенсия будет проиндексирована почти в два раза больше чем планировалось из-за того, что будет учитываться средняя инфляция за последние 3 года, а не только за предыдущий год.

Также было отмечено, что в первые месяцы 2019 года пенсии увеличатся на 15.3% - на 10% они были увеличены в начале года, и на 5.3% - будут увеличены 1 апреля.

На Пасху, которая, напомним, в этом году пройдет 28 апреля, пенсионеры, лица с особыми потребностями и другие бенефициары социальных пособий, чей доход менее 2 000 леев, получат единовременную помощь в размере 600 леев. Поддержку получат более 600 тысяч человек. Вместе с тем отметим, средний размер пенсии и размер минимальной пенсии в Молдове один из самых низких в Европе.