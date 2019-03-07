8 Марта в Молдове будет по-настоящему тепло

В Международный женский день в республике будет пасмурно, но очень тепло, в северных районах страны возможен небольшой дождь.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу, 8 марта, на всей территории республики будет по-весеннему тепло, но пасмурно. Атмосферное давление около 756 мм рт. ст., геомагнитный фон – нестабильный, возможны возмущения до 4 ур, что соответствует малой магнитной буре.

В северных районах республики температура будет колебаться от + 5 градусов тепла ночью, до +15 .. + 18 в дневное время суток. Небо затянут облака, которые принесут небольшой дождь. Ветер южный до 7 м/с.

В центральной части страны и Кишиневе также будет очень тепло. Ночью термометры покажут от +3 до +7 градусов Цельсия, а ночью воздух прогреется до 19 градусов тепла. Однако большую часть дня небо будет затянуто облаками. Ветер южный, умеренный, порывами до 10 м/с.

На юге Молдовы первая половина дня обещает быть ясной и солнечной, но к вечеру пасмурная погода доберется и сюда. Температура воздуха ночью будет от 8 до 7 градусов тепла, днем – до + 20 градусов Цельсия. Осадков не ожидается, но ветер здесь будет гораздо сильней, чем в других районах республики, порывами до 13 м/с.

В выходные ожидается небольшой дождь, но будет по-прежнему тепло.