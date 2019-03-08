Праздник 8 Марта хоть и нес когда-то политическую нагрузку, но давно перерос ее и стал нечто большим, чем просто официальный праздник. Сегодня это праздник любви и восхищения самыми прекрасными созданиями на планете Земля. Это повод для многих Молдован, высказать самые теплые слова своим любимым и родным. Это праздник весеннего обновления, радости и благодарности женщинам за то, что они есть.

В преддверии праздника редакция газеты «Press-Обозрение» поздравляет женщин Молдовы и Всех наших читательниц с прекрасным весенним праздником - 8 Марта! Будьте счастливы и пусть удача сопутствует Вам!

Пусть у вас все будет удачный выходной и прекрасный праздник!