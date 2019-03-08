В Молдове мама, узнавшая накануне 8 марта, что ее дочка лесбиянка: "Да лучше бы ты была проституткой"

Они вынуждены скрывать свои отношения от общества и родителей, врать и тем и другим, потому что их попросту не понимают, не понимают, как девушка может любить девушку.

Их история любви началась десять лет назад. Александре (имена героев изменены) 31, она уверенна в себе, энергичная, носит модную короткую стрижку и часто смеется. Ирине, с которой Александра не сводит глаз, 26 лет. Она привлекательная брюнетка, несколько сжата, говорит мало, у нее тихий голос, приятная спокойная речь. Они не похожи друг на друга, но вместе они обрели счастье

О детстве

Александра: В детстве я дружила только с мальчишками, сама была сорванцом. Помню, когда мне было 5 лет, я заставила мальчишек раздеться до трусов, и надела их вещи, потому что мне больше нравилась мальчиковая одежда. Я играла с ними футбол, в войнушку

Ирина: Я думаю, то, что я отличаюсь от других девочек, я чувствовала это еще в детстве, но осознание этого пришло только с первою влюбленностью. Вначале вы просто друзья, но потом понимаешь, что чувствуешь что-то больше. В то время как девочки рассказывают о своих чувствах к мальчикам, ты чувствуешь то же самое, но только к девочкам.

Они вместе уже 10 лет. Фото: agora.md

О первой любви

Александра: Первая любовь, думаю, самая горькая. В школе у меня была своя компания, в которую входили только мальчики. Я совсем не общалась с девочками, потому что считала их глупыми. Ровно до тех пор, пока кто-то не обидел мою одноклассницу, а я ее защитила. Мы сдружились, часто созванивались, говорили о музыке, в один прекрасный момент я поняла, что смотрю на нее не просто как на подругу. Я тогда очень испугалась нахлынувших на меня чувств, мне было 14. Мы с ней общались на протяжении пяти лет, но я так и не поняла, разделяла ли она мои чувства. Были моменты, когда мы обнимались, она даже предложила со временем жить вместе, но до конца в наших отношениях я не разобралась. Мы не общаемся уже больше 12 лет.

Ирина: И в моем случае все началось с простой дружбы, в подростковом возрасте. Мы отличались друг от друга, это чувствовалось. У каждой были свои интересы. Затем дружба переросла в нечто большее. Несколько лет назад мы вместе покинули наш родной город и приехали в Кишинев, но решили, что останемся друзьями и перейдем черту.

О мужчинах

Александра: Мужчины интересовались мной, но я их посылала. Из-за этого они были еще больше привязывались ко мне. Я пыталась полюбить мужчину. Я пыталась найти себя, понять, что мне нравится. Мне показалось странным, почему я ничего не чувствую к мужчинам, почему нет искры, почему во время встречи я смотрю на часы и хочу побыстрее уйти домой. Это было странно, это не то что рассказывали другие девушки, возвращаясь со свиданий, в романах все было иначе.

Ирина: И мной интересовались мальчики, но я не хотела привлекать их внимание.Когда я поступила в Кишиневе, в моей группе было больше мальчиков, чем девочек. Я более женственная, ношу платья, юбки, каблуки... Я не была обделена по мужским вниманием. Но правда в том, что я никогда не была с мужчиной, я знала, что я чувствую по отношению к ним, и не хотела «проверять». Всегда было сложно объяснить мужчинам, почему я отказываюсь от них. Никто бы не понял меня.

О семье

Александра: О том, что я лесбиянка, впервые я попыталась рассказать маме в 2009 году. Мне тогда было 22 года и мы начали встречаться с Ириной. Мама начала плакать, говорила, что это она что-то не так сделала в жизни, что неправильно меня воспитала, что это произошло потому, что я выросла без отца ... Иногда она говорила мне, что все пройдет, я найду "принца на белом коне » и все устроится ». Спустя некоторое время я перестала ее убеждать в обратном. Я начал лгать, даже в фотошопе редактировала свои фотографии, «пририсовывала» рядом с собой мужчину. Я не хотела ее огорчать, потому что она сказала мне, что больше не выдержит от меня таких признаний, она умрет, если я еще раз скажу ей, что я лесбиянка. Очевидно, что все эти годы она пыталась узнать правду, а я избегала эту тему. Сейчас мама приняла правду.

Ирина: Я рассказала маме в то же время, что и Александра, тогда мне было 17 лет. Мой папа умер, так и не узнав об этом. Мама плакала, когда я ей рассказала. Помню, она сказала: «Лучше бы была проституткой, чем лесбиянкой» ... Он пытался напугать меня тем, что пойдут разговоры, грозилась отправить меня в монастырь, беспокоилась о том, что скажут родственники ... Затем она во всем начала винить Интернет и себя, потому что допустила ошибки в моем воспитании. Давление семьи было невыносимым, поэтому мы расстались тогда.

Александра: Но через два года возобновили отношения. Мы пережили многое и стали еще сильнее.

О семейных праздниках

Ирина: На праздники я не приглашаю к себе домой Александру. Мама пока не готова. Хотя она знает, что каждый год мы вместе едем на море. Я бы очень хотела, чтобы ситуация изменилась, чтобы мы отмечали праздники вместе.

Александра: Раньше все праздники мы отмечали порознь. И это было очень грустно. Но я вам рассказала, что мама меня приняла. В прошлом году у нас с ней состоялся серьезный разговор, я объяснила, что это не дурь и не игра, что, если не будет Ирина, то будет другая девушка. Я ей рассказала о нашей с Ириной совместной жизни. Не надо сводить все к сексу, это лишь одна часть нашей жизни. У нас все происходит точно так же как и в гетеросексуальной паре. Есть и место ссорам, заботам, есть свои трудности и радости.

Мама согласилась поехать в лагерь для родителей, чьи дети гомосексуалисты. Там она нашла поддержку. Теперь мы с Ириной ходим к ней в гости. Знаете, для меня так важно, что мама теперь интересуется не только мной, но и что делает Ирина, как себя чувствует.

Ирина: К сожалению, моя мама сказала, что никогда не примет тот факт, что я лесбиянка, но она все равно любит меня потому что я ее ребенок.

ЛИДИЯ ТКАЧ