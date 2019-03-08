Богатые бедные: Почему тяжелей всех на свете живется молдавским женщинам

Они делают так, чтобы они и их семьи в очень бедной стране жили будто в богатой.

Я с большим уважением, восхищением и любовью отношусь к нашим, молдавским, женщинам. Большинство из них — волшебницы. В какую ситуацию не ставила бы их жизнь, они всегда найдут выход и сделают это красиво.

В силу бедности в холодильниках большинства жителей нашей страны достаточно скудный ассортимент. Но даже из него молдавские хозяйки, всячески изощряясь, не жалея сил и времени, умудряются приготовить вкуснятину, которая нравится всем иностранцам. Многие молдавские семьи не могут даже раз в неделю хорошенько затариться в супермаркете —не всегда возможно расстаться сразу с большой суммой денег (ее зачастую просто нет). Поэтому приходится каждый день забегать в магазин, снова теряя время и силы. Делают это часто именно женщины, потому что они лучше ориентируется в магазине, знают, что им нужно и купят то, что не придет в голову мужчине.

Мы не ужинаем в ресторанах — так, чтобы всей семьей и не готовить дома. Поэтому женщине необходимо позаботиться, чтобы дома был завтрак, обед (для детей, которые пришли из школы) и ужин. И чтобы не одно и то же! Молдавская женщина не выдержит угрызений совести, если ее любимому семейству придется два раза подряд есть одно и то же. Такая она, молдавская женщина. А еще она не позволит себе просто отварить макароны. Нужно еще что-нибудь полезное! Вечером по дороге с работы домой молдавская женщина обдумывает меню на целый завтрашний день и то, когда успеет это сделать — вечером или рано утром.

рис. Катерина Мартинович

Утром молдавская женщина собирает детей в школу, готовит им паек. Заканчивает приготовление еды на день и бежит на работу. А может, на две, чтобы хватило на все, что нужно детям — курсы, спорт, здоровье, отдых, поездки. Дети не должны ни в чем нуждаться, иначе что она за мать? Мать-калькулятор. Она всегда считает, сколько денег еще нужно на то и на это. И хватит ли их в этом месяце или надо что-то придумать. И придумывает.

А еще молдавская женщина не только мать, но и жена, которая должна быть красивой — с хорошей прической, маникюром, макияжем. Молдавская женщина всегда должна выглядеть хорошо, даже когда выносит мусор — это давно известно. Поэтому утром, пока варится борщ и плов, она должна успеть привести себя в порядок и пойти на работу, как будто она все утро занималась собой, а не кухней.

Ну, а самое сложное, это при всем этом оставаться веселой, жизнерадостной, прыгающей от счастья. Именно это от молдавских женщин хотят молдавские мужчины. Они даже умудряются говорить, что, мол, им не важно, сварен ли борщ и помыта ли посуда — им главное, чтобы женщина была спокойной и веселой. (Они, правда, не знают, как это — когда не сварен борщ или не вымыта посуда). Депрессия?! Нет, что вы, такого с молдавской женщиной быть не может! И такая нам точно не нужна!

Молдавская женщина это десять в одном. Именно поэтому она умудряется обустраивать жизнь своей семьи так, как будто они живут не в бедной стране с минимумом возможностей, а в богатой стране, где они обеспечены всем необходимым.

Счастливы ли молдавские женщины? Да, счастливы! Потому что они даже это умеют — находить счастье во всем, что делают, и осознавать, что счастье — это жизнь, даже такая непростая, а главное — это дети, ради которых они живут.

С праздником, дорогие женщины!

ЛИДИЯ ТКАЧ