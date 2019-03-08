8 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Платон здоров: адвокатам наконец-то удалось повидаться осужденным бизнесменом
08.03.2019

Адвокатов Вячеслава Платона наконец-то пустили к их подзащитному.

Александр Боднарюк, один из адвокатов осужденного бизнесмена Вячеслава Платона, рассказал, что их подзащитный здоров и никаких повреждений у него нет. Сегодня, 7 марта, во второй половине дня адвокатам наконец-то удалось встретиться с их подзащитным.

По словам Бондарюка, Платон уверен, что ему не давали видеться с адвокатами из-за выборов. Также он связывает этот запрет с делом, которое в Москве открыли против лидера ДПМ. Почти все время, пока адвокатов не пускали к Платону, его также лишали передач и свиданий с близкими.

Платон сообщил адвокатам, что не отказывался присутствовать ни на одном из судебных заседаний, на которые его не привезли. Более того, он также не отказывался участвовать в выборах 24 февраля, ему просто не предоставили такой возможности. Все это время к нему также не доходили газеты, которые ему передавали защитники, за исключением газеты «Коммунист», на которую его подписало ПУ №13, сообщает newsmaker.md.

По окончании встречи представители тюрьмы пообещали адвокатам Платона, что пустят их к подзащитному в понедельник, 10 марта. 


 
Количество просмотров:
71
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.