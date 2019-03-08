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Здоровье
Сегодня в Кишиневе "скорую" вызывают к женщинам в шесть раз чаще, чем к мужчинам
08.03.2019

Как обычно, в праздники звонков в Службу 112 намного больше, чем в будни.

8 марта поговорил с врачом "скорой". назовем его Анатолием. Старый врач, на "скорой" работает давно.

- Как обычно, в праздники вызовов намного больше, чем в будни, - признается Анатолий. - Мы сутки дежурим, у нас уже было шесть вызовов и только один пациент - мужчина, остальные женщины. Хотя год на год не приходится, а праздник еще не закончился.

Женщины звонят в "скорую" и, в основном, жалуются на сердце, у одной случился инсульт.

- Недавно были на вызове, женщине стало плохо, - рассказывает Анатолий. - Она - эпилептик, я ей сказал, что если будет пить, загремит в Костюжены. А у них дома все пьяные - муж, дочь, зять... Зять, весь в наколках, с угрозами на меня, пришлось пригрозить вызовом полиции...Нам до утра дежурить, так что, еще не вечер!

ЛЕОНИД РЯБКОВ


 
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