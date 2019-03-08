Лучший подарок к 8 марта: Самый завидный жених Молдовы Габриел Стати сделал предложение Анастасии Фотаки

Похоже, что самый обсуждаемый роман пришел к своему логическому завершению.

Роман «Мисс Бикини» Молдовы Анастасии Фотаки и миллионера Габриела Стати обсуждает вся страна. По началу Анастасия всячески старалась скрывать имя своего возлюбленного, демонстрируя на своей странице в социальных сетях только шикарные подарки, полученные от него. Она старательно прикрывала на совместных снимках его лицо эмодзи, объясняя это тем, что «счастье любит тишину».

Но все-таки об их отношениях стало известно общественности. На день влюбленных пара отдыхала в Барселоне, а к 8 Марта Фотаки получила, подарок о котором, втайне мечтает каждая женщина.

Недавно на своей странице в социальной сети Анастасия опубликовала короткое видео, на котором видно, что на ее левой руке красуется кольцо, уж очень похожее на то, которое дарят на помолвку. Учитывая то, что Настя уже знакома с родителями Стати, вполне вероятно, что совсем скоро произойдет, пожалуй, самая ожидаемая свадьба года.

Анастасия похвасталась колечком. Фото: скриншот из видео

ЛИДИЯ ТКАЧ