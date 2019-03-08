Нэстасе: "Мы будем такой оппозицией, какой Молдова ещё не видела. Искры полетят от тех, кто будет злоупотреблять"

Сопредседатель избирательного блока ACUM Андрей Нэстасе заявил, что если фракция окажется в оппозиции, то будет действовать на трёх направлениях: конструктивное сотрудничество тогда, когда речь идёт о вопросах национального значения; соревнование идей; жёсткий парламентский конфликт, когда речь идёт о злоупотреблениях. По его словам, таким образом осуществляется контроль оппозиции над властями, передаёт IPN.

„Но я думаю, что на данный момент преждевременно говорить о том, с какой позиции мы будем действовать. Ясно, что у нас имеется хорошо продуманная программа, у нас есть пакет нормативных актов, будь то законодательных или нет, которые мы предложим всему парламенту. И, как я сказал, мы начнём наши усилия по деолигархизации”, - заявил Андрей Нэстасе в эфире передачи „Puterea a patra” на телеканале N4.

В то же время лидер ППДП уточнил, что говорить о предстоящих действиях блока ACUM преждевременно: депутатские мандаты ещё не утверждены. „В том положении, в котором мы находимся, мы не можем сейчас говорить ни об оппозиции, ни о правлении. В тот момент, когда наши мандаты будут утверждены, мы выступим с обращением ко всем депутатам с призывом начать процедур официального объявления состояния захваченности государства, со всеми его институтами, регулирующими и правовыми. Исходя из этого мы, все те, кто этого хочет, определимся с приоритетами”, - отметил сопредседатель блока ACUM.

„Даже находясь в оппозиции мы можем действовать на этих, как минимум, трёх направлениях: конструктивное сотрудничество, когда речь идёт о целях национального значения, мы можем говорить о соревновании идей, проектов, предложений с властями, и мы можем говорить о настоящем парламентском конфликте, когда речь идёт о злоупотреблениях, отклонениях властей”, - пояснил Андрей Нэстасе.

В то же время политик отметил, что ни одна партия не ставит своей целью сидеть в оппозиции четыре года. „Даже если нам придётся быть в оппозиции, мы будем такой оппозицией, какую Молдова ещё не видела. Искры будут лететь от тех, кто будет злоупотреблять правами людей, законом, парламентскими процедурами”, - заявил сопредседатель ACUM.

Избирательный блок ACUM DA ПДС, как и остальные три политформирования, прошедших в парламент, ДПМ, ПСРМ и Партия „Шор”, не получил парламентского большинства по итогам выборов от 24 февраля. Так, по данным Центральной избирательной комиссии, ACUM прошёл в состав законодательного органа с 26 мандатами, Партия социалистов – с 35 мандатами, Демократическая партия – с 30, а Партия „Шор” – с 7 депутатскими мандатами.