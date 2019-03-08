"Единственный способ формирования большинства - подкуп"

Основным сценарием Демократической партии является формирование большинства типа „сборная солянка”, то есть попытка привлечь депутатов из разных фракций, как это произошло в 2016 году. В то же время прошедшим в парламент оппозиционным партиям было бы целесообразно прийти к компромиссу с целью формирования большинства. Нельзя исключать и вариант досрочных парламентских выборов. Мнения были высказаны в эфире передачи „Politica Nataliei Morari” на телеканале TV8, передаёт IPN.

Политолог Виктор Чобану считает, что досрочные парламентские выборы также остаются в поле зрения и являются резервным сценарием. По его мнению, лидер ДПМ Владимир Плахотнюк действует как будущий премьер-министр, учитывая его последний брифинг для прессы, на котором он объявил о проектах, ответственность за которые берёт на себя правительство.

„ДПМ и не уходила из власти, и это можно расценить как намерение господина Плахотнюка позиционировать себя в ходе этого переговорного марафона. Ни для кого не секрет, что „будущий премьер” предлагает дела вместо слов”, - отметил Виктор Чобану.

Эксперт WhatchDog Валериу Паша утверждает, что у лидера ДПМ Влада Плахотнюка „есть вариант сформировать парламентское большинство путём злоупотреблений или подкупа”. „Единственный нормальный, естественный путь, учитывая то злоупотребление, которое имело место 24 февраля, заключается в том, чтобы политические партии, которые ещё рассчитывают заниматься политикой, такие, какие они есть, достигли компромисса с одной-единственной целью – инициировать досрочные выборы, которые пройдут в демократических, справедливых условиях, со свободными и независимыми учреждениями. И пусть тогда те, кто заручится голосами избирателей, пройдут в парламент”, - пояснил Валериу Паша. По его мнению, в противном случае как ПСРМ, так и ACUM, ждёт судьба Партии коммунистов, Либеральной партии и других политформирований, ушедших в „политическое небытие”, отметил эксперт.

Политический комментатор Роман Михэеш считает, что блок ACUM должен выступить с публичным предложением, адресованным ДПМ и обществу, показав тем самым своё мнение относительно управления страной. „Пусть представят проект правления, с именем премьер-министра и предложением по деполитизации правовых учреждений, и тогда я буду воспринимать их всерьёз”, - заявил аналитик.

По итогам парламентских выборов от 24 февраля в парламент Республики Молдова прошли четыре политформирования и три независимых кандидата. Так, Партия социалистов получила 35 депутатских мандатов, Демократическая партия – 30, избирательный блок ACUM DA ПДС – 26, Партия „Шор” – 7, а три кресла в законодательном органе достались независимым кандидатам. В публичном пространстве обсуждается несколько сценариев создания правящей коалиции, в том числе так называемая „ситуативная коалиция” между ПСРМ и блоком ACUM, которая могла бы существовать временно, для разрешения конкретной ситуации. В то же время, до сих пор как лидеры блока ACUM, так и ПСРМ, не проявили готовности создать такую коалицию.