Профильные специалисты и врачи частных клиник получили право назначать компенсированные лекарства

Правительство одобрило законопроект о праве назначать компенсированные лекарства профильным специалистам, в том числе из частных медицинских учреждений. В настоящее время компенсированные лекарства назначаются только врачами государственных медицинских учреждений, передает IPN.

Законопроект устанавливает образец контракта, который будет подписан между частными медицинскими учреждениями и Национальной компанией медицинского страхования. Таким образом, граждане смогут воспользоваться компенсированными лекарствами, обращаясь к специалистам, таким, как неврологи, психиатры, эндокринологи и педиатры частных медицинских учреждений.

Список компенсированных лекарств включает 148 общих международных наименований. С 1 февраля этого года обеспечивается бесплатная выдача 1-2 лекарств из каждого международного общего наименования из этого списка.