Как унионисты пытаются объяснить свой провал на выборах

Журналист Алеку Реницэ утверждает, что и после парламентских выборов от 24 февраля можно наблюдать, что каждая из партий, придерживающихся унионистских взглядов, остаётся на своих позициях. По его мнению, есть некоторые политформирования, которые не дают унионистскому течению объединиться. Если не будет сформирована единая унионистская платформа, то сторонники объединения с Румынией не будут представлены в законодательном органе и в будущем, считает Алеку Реницэ, передаёт IPN.

„У нас не будет никакого результата, придут выборы, пройдёт ещё один электоральный цикл. Без объединения самих унионистов никакого результата у нас не будет, что бы там ни говорили”, - говорит Алеку Реницэ. По его мнению, должна иметь место открытая дискуссия между всеми теми, кто представляет унионистские партии, и они должны взять на себя ответственность.

Председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко объясняет низкий результат своего политформирования на выборах от 24 февраля тем, что в Республике Молдова укоренилось представление об отсутствии шансов, этому способствуют и опросы общественного мнения. Также очень сильно и представление о „тактическом голосовании”, то есть гражданин отдаёт свой голос тому политформированию, которое имеет более высокие шансы пройти в парламент. „Конечно, присутствует неравный финансовый старт – когда одни тратят миллионы, а другие участвуют с несколькими тысячами. Поскольку люди не приносят денег, поскольку нет шансов, а мы стремимся продвигать корректную позицию, то это, конечно, приводит к снижению результатов”, - отметила Виталия Павличенко. По её мнению, фальсификация выборов и кража голосов также привели к низкому результату НЛП и унионистских политформирований в целом.

Председатель Молодёжной организации Либеральной партии Ион Чебану заявил, что в парламент прошли только те партии, которые имеют деньги и телеканалы. „На данный момент, я считаю, мы подверглись такой пропаганде, какой давно не было в Республике Молдова. Я участвовал в этих выборах, видел, как были организованы дебаты, и могу сказать вам, что в таких условиях у унионистов нет никаких шансов. Пусть даже 90% населения Республики Молдова будут унионистами, но в тех в условиях, в которых проводились выборы от 24 февраля, ни один честный человек не имеет никаких шансов. Это были не выборы, а своего рода маскарад”, - считает либерал.

Согласно предварительным результатам выборов от 24 февраля, в парламент не прошла ни одна партия, разделяющая идею объединения Республики Молдова с Румынией. Так, Либеральная партия набрала 1,25% голосов, Народное движение „Антимафия” – 0,61%, партия „Демократия – дома” – 0,32%, а Национал-либеральная партия – 0,24%