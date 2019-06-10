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Срочно: боровшийся с раком Виорел Мардаре скончался
09.03.2019

Режиссеру не удалось побороть болезнь.

О смерти режиссера сообщили его друзья в социальной сети Facebook.

Летом прошлого года стало известно о том, что известный молдавский режиссёр Виорел Мардаре ведёт борьбу с раком. Новость об этом всколыхнула определённые круги молдавского общества, которым близко творчество Виорела. С 21-го января Виорел находился в онкологической больнице. Проводилась интенсивная химиотерапия.

Проблемы со здоровьем у 36-летнего Виорела начались с зимы 2017 года. Несколько месяцев подряд он жаловался на недомогание. Местные врачи не могли найти причину болезни и диагностировать ее. Друг режиссера Сергей Продан настоял на обследовании в Германии. Заграничные медики и поставили страшный диагноз.


 
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