Украина требует от Молдовы, Грузии и Азербайджана наказывать отдохнувших в Крыму

Киев предложил закрепить законодательно на уровне ГУАМ ответственность за поездки в Крым.

Когда-то молдаване любили отдыхать в Крыму — до полуострова и обратно постоянно ходили автобусы, дорога занимала всего 9-10 часов. Всё изменилось в 2015 году, когда Киев запретил въезд молдаванам на территорию Крыма, а автобусные рейсы просто отменили.

«Особенно пострадали инвалиды. Если большинство здоровых граждан довольно быстро перестроились, перенаправив свои маршруты в Одессу или на Черноморское побережье Болгарии, то людей с ограниченными возможностями лишили всех шансов лечиться и проходить реабилитацию на знаменитом крымском курорте Саки», – говорит вице-председатель Паралимпийского комитета Молдавии и президент Ассоциации людей с ограниченными возможностями Сергей Афанасенко.

По его словам, в Саки работают настоящие волшебники, которым удаётся поставить на ноги тех, кто приехал в инвалидной коляске. К тому же существует такая категория инвалидов, которым необходимо проходить длительные курсы лечения от нескольких месяцев до полугода именно на курортах Крыма.

Нет, с виду всё очень демократично. Если вам нужно в Крым, приезжайте в Херсон или в Одессу, подавайте документы и вам выдадут пропуск. Но молдавским инвалидам сделать это проблематично, не говоря уже о финансовой стороне мероприятия. Но даже не в этом дело, а в том, что пропуска почти никому не выдают.

«Въезд и выезд из Крыма может осуществляться только через украинские контрольные пункты пропуска «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар». Железнодорожное сообщение осуществляется через пункты Херсон, Мелитополь, Вадим и Новоалексеевка. Иностранные граждане должны предъявить на контрольно-пропускных пунктах паспорт и специальное разрешение, выданное территориальным органом Миграционной службы Украины. Это разрешение можно получить в территориальных органах Одесской или Херсонской областей», — сообщало посольство Украины в Молдове.

Однако в 2016 году пресс-секретарь посольства Сергей Орлов рассказал в интервью газете «Комсомольская правда в Молдове», что разрешения на въезд в Крым не получат люди, имеющие путёвки в санатории, без всякого послабления закона для инвалидов.

Конечно, запрет научились обходить: заезжали и заезжают в Крым с материковой территории России – раньше на пароме, теперь – по Крымскому мосту. Но это дольше и, что немаловажно, дороже.

Но Украина решила бороться с отдыхающими в Крыму и дальше, и в конце февраля предложила странам-участницам ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) наказывать своих граждан за въезд на полуостров не через Украину на законодательном уровне.

«Предлагаем международной организации ГУАМ внести в своё законодательство норму о нарушении правил въезда и выезда с данной территории. У нас это уже уголовное преступление. И тогда, если, например, гражданин Грузии незаконно въедет в оккупированный Крым, он совершит преступление и может быть привлечён к ответственности у себя на родине», — заявил прокурор так называемой прокуратуры Крыма Гюндуз Мамедов.

Страны-члены ГУАМ пока только рассматривают столь «заманчивое» украинское предложение. О том, какое наказание у себя на родине будет грозить молдаванам за поездку в Крым, ещё не сообщается. На Украине «нарушителей» ждёт тюремный срок – 3-5 лет. Но захотят ли Грузия, Молдова и Азербайджан получить сотни заключённых в своих тюрьмах?