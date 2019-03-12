Авария с выбросом в атмосферу токсических веществ в Рыбнице: власти скрывают масштабы катастрофы

Жители Рыбницы, утверждают, что власти скрывают от населения масштабы катастрофы на металлургическом заводе.

В начале прошлой недели на металлургическом заводе в Рыбнице произошла авария с выбросом токсических веществ в атмосферу. Происшествие активно обсуждается в социальных сетях в нескольких приднестровских пабликах: речь идет о выбросе в атмосферу радиации.

Известно, что на РМЗ произошел взрыв, всех сотрудников эвакуировали, а завод приостановил работу.

- Мы связались с нашими коллегами в Тирасполе и обсудили инцидент. Помощь Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям не понадобилась. Кишинев и Тирасполь - на связи. На металлургическом заводе проходит внутреннее расследование, - сообщила для publika.md вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

Ситуацию попытался разъяснить депутат Верховного Совета Приднестровья Андрей Сафонов, который выдвигался именно от Рыбницы. По его словам, никакого радиационного выброса не было, уровень радиации совершенно обычный. Однако далее он добавил, что на самом деле, никакой конкретики нет, но источник этой информации вызывает недоверие.

- Но на самом деле, никакой конкретики нет. Сразу вызывает недоверие первоисточник - бывший президент ПМР Евгений Шевчук. К великому сожалению, даже будучи политическим банкротом, он, вместо того, чтобы переосмыслить свою роль в политической жизни Приднестровья, пытается всеми путями дестабилизировать обстановку. При этом он не обращает внимания даже на то, что если бы на заводе произошло что-то серьезное, в самой Резине уже были бы сообщения, никто молчать, конечно, не стал бы. В данном случае, подхватила сообщение Шевчука группка оппозиционеров, находящихся в Рыбнице. Их цель просматривается – это, во-первых, нанести удар по бюджетообразующему предприятию Приднестровья и, во-вторых, лишний раз дестабилизировать обстановку в свете того, что давно требует Шевчук, а именно отставки всех ветвей власти, проведения досрочных выборов всех уровней власти, - заявил Андрей Сафонов для портала 1news.md.

Специалисты ГИЧС и метеорологи отметили, что уровень содержания токсических веществ в воздухе в районах на правом берегу Днестра не был превышен.

- Радиационный фон в Молдове в норме. Все нормально, не переживайте! - заявила пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.