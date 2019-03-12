В Молдове в феврале выросли цены на продукты, товары и услуги

Месячная инфляция в Молдове в феврале текущего года составила 0,4%.

Как сообщило Национальное бюро статистики, потребительские цены в феврале 2019 года увеличились на 0,4%, в сравнении с предыдущим месяцем. При этом цены на продовольственные товары поднялись на 0,8%, на непродовольственные товары – на 0,1%, а также на 0,2% выросли тарифы на услуги, предоставляемые населению.

Согласно официальной статистике, по сравнению с предыдущим месяцем, в феврале было зафиксировано повышение цен на следующие продукты питания: свежие фрукты - на 4,8%, свежие овощи - на 4,6%, картофель - на 4,4%, свежая и мороженая рыба - на 1,5%, пшеничная мука и крупы - на 0,8%, сыр, сало и сахар - на 0,7%, мясо птицы - на 0,4%, макароны, цельное молоко и творог - на 0,3%, алкогольные напитки - на 0,2%.

При этом снизились цены на куриное яйцо - на 7,9%, свежие грибы - на 1,3%, свинину - на 0,9%, бобовые - на 0,7%, говядину и субпродукты - на 0,4%, мясные изделия и полуфабрикаты - на 0,2%.

В категории непродовольственных товаров в отчетный период произошло повышение цен на детскую одежду, санитарно-гигиенические средства - на 0,8%, мебель - на 0,7%, обувь для детей - на 0,6%, трикотаж, бытовые электроинструменты, предметы для путешествий и товары из галантереи, стеклянная и керамическая посуда, посудомоечные машины, газовые плиты, строительные материалы, товары бытовой химии - до 0,5%, сигареты - на 0,3%.

В то же время подешевели сжиженный газ в баллонах - на 2,9%, лекарства - на 0,5%, женские куртки, свитера, юбки, головные уборы, детские юбки, мужские пальто, парфюмерно-косметические изделия, телефоны - до 0,4%.

Из услуг, оказываемых населению, наблюдалось увеличение среднемесячной платы за аренду квартир - на 2,5%, медицинских услуг - на 1,5% (в частности: физиотерапевтические и другие услуги среднего медперсонала - на 7,7%, платные медицинские услуги - на 2,1%, стоматологических услуг - на 0,8%, больничного лечения - на 0,6%), ремонт предметов длительного пользования - на 0,5%.

В то же время, было зафиксировано снижение цен на обязательное страхование транспорта - на 5,3%, услуги пассажирского воздушного транспорта - на 1,6%, платы за содержание детей в яслях и детсадах - на 1%, услуги железнодорожных пассажирских перевозок - на 0,8%, услуги заграничного туризма - на 0,7%.

Годовая инфляция (за последние 12 месяцев) была зарегистрирована на уровне 2,4%, сообщает interlic.md.

Январская инфляция в Молдове составила 1,3%, а годовая (с января 2018 года по январь 2019 года) – 2,2%. Согласно данным Национального бюро статистики, в первый месяц текущего года продукты в республике подорожали в среднем на 1,7%, а непродовольственные товары – на 1,5%. В то же время стоимость услуг выросла лишь на 0,2%.