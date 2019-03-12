Начать заниматься спортом не поздно и после 40 лет, - ученые

Физические упражнения снижают риск преждевременной смерти, даже если начать заниматься после 40 лет

Занятие физическими упражнениями действительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти, даже если начать заниматься после 40 лет. К такому выводу пришли специалисты Национального института онкологии США. Они провели исследование на большой выборке и выяснили, что у людей, которые до 40 лет не занимались спортом, физические упражнения все еще могут снизить риск смерти.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Network Open, специалисты института онкологии США изучили подборку сведений, полученных в 1995-1996 годах, о примерно 315 тысячах пациентов, возраст которых составлял 50-71 год. В ходе сопоставления данных о занятиях спортом было установлено, что те люди, которые на протяжении своей жизни делали физические упражнения, в среднем имели на 29-36% меньше шансов на преждевременный летальный исход по сравнению с группой лиц, никогда не занимавшейся спортом.

При этом ученые выяснили, что люди, которые начали следить за своим здоровьем после 40 лет и стали делать физические упражнения, уже на 32-35% снизили свои шансы на преждевременный уход из жизни. Больше всего начало активной жизни сказалось на риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В первом случае показатели снизились на 43 процента в сравнении с пассивной частью выборки, во второй на 16 процентов. В то же время те, кто активно занимался спортом в молодости, а в зрелые годы отказался от этой полезной привычки, теряли все преимущества для здоровья, которые они заработали в ходе тренировок.

- Упражнения приносят существенную пользу здоровью, снижая риск смертности от практических любых причин — от сердечно-сосудистых до онкологических заболеваний, - утверждает автор исследования, доктор Педро Сен-Морис.

Сен-Морис рекомендует людям от 40 до 60 лет уделять бегу или ходьбе не менее 150 минут в неделю и в нагрузку к аэробной активности добавлять интенсивные занятия по 75 минут в неделю.