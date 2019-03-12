Первое заседание нового парламента может состояться уже на следующей неделе

Игорь Додон готов работать с избранниками народа.

Игорь Додон сегодня встретился с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым, обсудив с ним внутриполитическую ситуацию в стране. На прошлой неделе Конституционный суд признал итоги выборов, а значит, законодательному органу пора приниматься за работу, о чём и уведомил Васнецова президент РМ:

- Провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Обсудили внутриполитическую ситуацию в нашей стране после утверждения Конституционным судом РМ итогов парламентских выборов. В связи с этим сообщил послу, что, возможно, на следующей неделе я приму решение созвать первое заседание нового Парламента.

Уделили особое внимание развитию двусторонних отношений и в этом контексте рассмотрели перспективы реализации договоренностей, достигнутых Президентами двух стран. С удовлетворением констатировали полноценное и своевременное выполнение соглашений по таким вопросам, как свободный транзит молдавских товаров через Украину на российский рынок, экспорт ряда товаров из РМ в РФ без уплаты таможенных пошлин с 1 января 2019 года и миграционная амнистия для граждан Молдовы, работающих в Российской Федерации.

Выразил благодарность российской стороне за реализацию этих договоренностей, а также за передачу нашей стране 12 автомобилей КАМАЗ, которые уже распределены по городам и районам РМ. Рассчитываем на продолжение партнерства в данном вопросе с целью передачи спецтехники другим местным администрациям Молдовы.

В завершение беседы выразил уверенность в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества Республики Молдова с Российской Федерацией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, - написал в Facebook молдавский лидер.