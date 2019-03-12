Эксперты отрицательно оценили диалог Молдовы с Евросоюзом

Власти просрочили выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС. Институт европейской политики и реформ, периодически контролирующий процесс внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС, представил отчет, в котором были проанализированы пять глав из Национального плана действий по реализации Соглашения об ассоциации на 2017-й – 19-й годы. В его основу легли последние четыре месяца предыдущего года.

Согласно сообщению экспертов Института, за это время была осуществлена только половина из намеченного плана действий по реализации Соглашения. По их подсчетам, из 877 необходимых мер на деле были воплощены лишь 465. Особенно много «недоделок» – в области юстиции. Одной из причин сложившейся ситуации эксперты назвали предвыборную гонку, в которую были вовлечены многие чиновники.

- Парламент также уделил особое внимание в своей повестке дня темам, связанным с избирательным контекстом. Речь идет о некоторых мерах, например, принятие бюджета в прошлом году, – отметил исполнительный директор Института европейских политик и реформ Юлиан Гроза.

После блокировке в прошлом году макрофинансовой помощи на 100 миллионов евро отношения Молдовы с ЕС не улучшились. В качестве причин эксперты называют отсутствие прогресса в расследовании банковского мошенничества и возвращении денег в страну, а также затягивание реформы в сфере юстиции, которая длится уже 8 лет.

- Еще в 2011 году в Стратегии реформирования области юстиции это действие было упомянуто и, по сути, было одним из первых, требующих внедрения. К сожалению, эту важную поправку парламент из-за своего бездействия не принял в первом чтении, – пояснил эксперт в области юстиции и борьбы с коррупцией Юлиан Русу.

В качестве положительных моментов были отмечены рост торговли с Европейским Союзом, увеличение количества граждан, воспользовавшихся безвизовым режимом, а также меры, принятые в области управления границами и отмывания денег.

По мнению экспертом, ЕС может выдвинуть Молдове ряд новых условий для размораживания отношений.

- Возможно, это связано с устранением определенных недостатков, на которые указали, в том числе, и международные наблюдатели за выборами. Также речь идет о некоторых ключевых задолженностях, в том числе в области юстиции, расследование банковского мошенничества, принятие нового закона о некоммерческих организациях, – добавил Гроза.

В Министерстве иностранных дел и евроинтеграции также признали, что многие меры действительно остаются нереализованными. В ведомстве также обещали принять во внимание мнение экспертов, сообщает tv8.md.

Молдова подписала Соглашение об ассоциации с Европейским союзом в 2014 году. Соглашение должно вступить в силу через два года. В документе изложены конкретные действия по сотрудничеству в торговле, энергетике и культуре для более глубокой политической и экономической интеграции между Молдовой и Европейским союзом.