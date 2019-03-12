Законопроекты о повышении пенсий и выдаче пособий к Пасхе переданы на подписание президенту

Спикер Андриан Канду сегодня подписал и передал на промульгацию президенту ряд законов, в том числе проект о выплатах 600 леев к Пасхе и проект, который позволит повысить с апреля пенсии на 5,3%.

Правительство взяло на себя ответственность за принятие ряда законов 7 марта после регистрации проектов в парламенте.

Следует отметить, что, если законы будут промульгированы, около 610 тыс. человек получат помощь от государства в размере 600 леев к пасхальным праздникам. В то же время с апреля 2019 года пенсии будут индексированы на 5,3%, то есть почти в два раза больше, чем было предусмотрено, поскольку в расчет будет взята средняя инфляция за последние 3 года, а не только за предыдущий год.

Согласно статье 106 (1) Конституции РМ, правительство вправе принять на себя ответственность перед парламентом за программу, заявление общеполитического характера или проект закона. Правительство уходит в отставку, если за предложение о выражении недоверия, внесенное в трехдневный срок с момента представления проекта, проголосовали большинство депутатов.