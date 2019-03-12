12 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Законопроекты о повышении пенсий и выдаче пособий к Пасхе переданы на подписание президенту
12.03.2019

Спикер Андриан Канду сегодня подписал и передал на промульгацию президенту ряд законов, в том числе проект о выплатах 600 леев к Пасхе и проект, который позволит повысить с апреля пенсии на 5,3%.

Правительство взяло на себя ответственность за принятие ряда законов 7 марта после регистрации проектов в парламенте.

Следует отметить, что, если законы будут промульгированы, около 610 тыс. человек получат помощь от государства в размере 600 леев к пасхальным праздникам. В то же время с апреля 2019 года пенсии будут индексированы на 5,3%, то есть почти в два раза больше, чем было предусмотрено, поскольку в расчет будет взята средняя инфляция за последние 3 года, а не только за предыдущий год.

Согласно статье 106 (1) Конституции РМ, правительство вправе принять на себя ответственность перед парламентом за программу, заявление общеполитического характера или проект закона. Правительство уходит в отставку, если за предложение о выражении недоверия, внесенное в трехдневный срок с момента представления проекта, проголосовали большинство депутатов.


 
Количество просмотров:
165
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.