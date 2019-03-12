Андрей Нэстасе и Виктор Цопа могут быть причастны к хищениям более трех миллионов леев из компании Air Moldova

Лидер ППДП Андрей Нэстасе и его посаженный отец Виктор Цопа могут быть причастны к хищениям более трех миллионов леев из компании Air Moldova. Инцидент произошел в 2001-2002 годах, когда Нэстасе был вице-председателем фирмы, а Виктор Цопа возглавлял государственную администрацию гражданской авиации. Такой вывод можно сделать из отчета Счетной палаты, который опубликовал в фэйсбуке активист Виктор Гурэу.

Согласно документу, Air Moldova указала, что задолжала одной немецкой фирме, которая была акционером авиакомпании подконтрольной Нэстасе и Цопе, 33 миллиона леев. На самом деле сумма долга была преувеличена более чем на три миллиона. Ранее председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ представил доказательства, что в 2000 году Андрей Нэстасе помог Виктору Цопе приватизировать компанию Air Moldova. Тогда им якобы удалось убедить власти, что они нашли немецкого инвестора для фирмы, однако на самом деле бенефициарами сделки были сами Нэстасе и Цопа.

По словам Киртоакэ, в результате этих незаконных действий государству был нанесен ущерб в семь миллионов евро. Андрей Нэстасе не ответил на телефонные звонки, чтобы прокомментировать обвинения.