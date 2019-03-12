Приднестровье паниковало не зря: «Инцидент на Молдавском металлургическом заводе в марте произошел, но подробности нам не сообщили»

Бюро по реинтеграционной политике при правительстве Молдовы заявляет, что ЧП в Рыбнице имело место.

Мы уже писали о том, что в Левобережье ходят слухи о том, что на ММЗ произошел выброс каких-то вредных веществ (по одной из версий, даже – радиации). Депутат Верховного Совета Приднестровья Андрей Сафонов, сообщил, что «все нормально, любимый город (Рыбница) может спать спокойно», а по словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, радиационный фон в Молдове норму не превышает.

Однако, сегодня на сайте Бюро по реинтеграционной политике при правительстве Молдовы появилось весьма настораживающее заявление, в котором говорится следующее:

«Бюро по реинтеграционной политике дало разъяснения по поводу инцидента на Рыбницком металлургическом заводе, в результате которого была остановлена работа одной из печей. «Мы подтверждаем, что такой инцидент произошел в марте этого года, при этом обращений в адрес служб реагирования в составе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям не было, хотя на уровне диалога между Кишиневом и Тирасполем существует рабочая группа по вопросам, связанным с чрезвычайными ситуациями».

Итак, скорее всего, что-то на ММЗ ЧП все-таки произошло, но молдавскую сторону в известность не поставили, поскольку количество попавшего в плавку радиационного материала небольшое.

ПАВЕЛ МУНТЯН