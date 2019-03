Главная Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым Со страниц фейсбука президента - Провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Обсудили внутриполитическую ситуацию в нашей стране после утверждения Конституционным судом РМ итогов парламентских выборов. В связи с этим сообщил послу, что, возможно, на следующей неделе я приму решение созвать первое заседание нового Парламента. Уделили особое внимание развитию двусторонних отношений и в этом контексте рассмотрели перспективы реализации договоренностей, достигнутых Президентами двух стран. С удовлетворением констатировали полноценное и своевременное выполнение соглашений по таким вопросам, как свободный транзит молдавских товаров через Украину на российский рынок, экспорт ряда товаров из РМ в РФ без уплаты таможенных пошлин с 1 января 2019 года и миграционная амнистия для граждан Молдовы, работающих в Российской Федерации. Выразил благодарность российской стороне за реализацию этих договоренностей, а также за передачу нашей стране 12 автомобилей КАМАЗ, которые уже распределены по городам и районам РМ. Рассчитываем на продолжение партнерства в данном вопросе с целью передачи спецтехники другим местным администрациям Молдовы. В завершение беседы выразил уверенность в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества Республики Молдова с Российской Федерацией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. *********************** Romanian Am avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasneţov. Am discutat despre situația politică internă din țara noastră după aprobarea de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova a rezultatelor alegerilor parlamentare. În context, l-am anunțat pe ambasador că posibil săptămîna viitoare voi decide asupra convocării primei ședințe a noului Parlament. De asemenea, am acordat o atenție deosebită dezvoltării relațiilor bilaterale, în context, am examinat perspectivele realizării înțelegerilor asupra cărora am convenit cu Președintele Federației Ruse. Cu satisfacție am remarcat implementarea deplină și în termenele stabilite a înțelegerilor cu privire la tranzitul liber al mărfurilor moldovenești prin Ucraina pe piața rusă, fără plata taxelor vamale, începînd cu 1 ianuarie 2019 și amnistia migrațională pentru moldovenii care lucrează în Federația Rusă. Am exprimat gratitudine părții ruse pentru realizarea acestor înțelegeri, precum și pentru oferirea țării noastre a celor 12 autocamioane de tip KAMAZ, care au fost deja distribuite în orașele și raioanele țării noastre. Mizăm pe continuarea parteneriatului în domeniul respectiv pentru a asigura cu astfel de tehnică și alte administrații locale din Moldova. În finalul discuției, am pledat pentru aprofundarea cooperării reciproc avantajoase a Republicii Moldova cu Federația Rusă în toate domeniile de interes reciproc.

"Press-Обозрение" Наш канал в Telegram Количество просмотров: 159 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости