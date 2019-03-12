Тани Вандер об особом отношении к молдавскому певцу Дану Балану: «Он воплотил мою мечту в реальность»

Бывшая бэк-вокалистка артиста, а ныне популярная певица разоткровенничалась перед фанатами.

Социальные сети давно стали для молдавских звезд площадкой для весьма откровенных заявлений. Правда, в сфере карьеры. Свою личную жизнь артисты стараются скрывать от любопытных поклонников. Исключение Тани Вандер. Популярная поп-певица достаточно активна в Instagram и часто, в отличие от коллег по цеху, делится с фанатами подробностями из своей личной жизни.

На днях, отвечая на вопросы многочисленных подписчиков, певица призналась, почему в ее жизни особая роль отведена мировой звезде Дану Балану.

Признание Тани Вандер

«Он воплотил мою мечту в реальность, благодаря ему я нахожусь там, где должна быть, я буду признательна ему всю жизнь», - разоткровенничалась Тани Вандер.

Скорее всего речь идет о том, что именно благодаря коллаборации с мировой звездой Тани Вандер приобрела известность. Напомним, что впервые артист и Тани Вандер вышли вдвоем на сцену в 2010 году. Артисты выступали в одном из клубов в Румынии. Популярной Вандер стала после выхода хита Lendo Calendo, которы покорил весь мир.

Тем не менее, несмотря на успех Вандер кардинально изменила сферу деятельности. Оставила сцену и занялась диетологией, отучившись на нутрициониста.

ЛИДИЯ ТКАЧ