МИД России – об урегулировании приднестровского конфликта

„Когда приходят политические силы, которые заявляют о том, что длившиеся десятилетиями конфликты и проблемные вопросы нужно урегулировать быстро, возникает вопрос – неужели они считают, что их предшественники этого не понимали?”, - задалась вопросом пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которую попросили прокомментировать заявления президента Игоря Додона о возможности быстрого урегулирования приднестровского конфликта, передаёт IPN.

„Очевидно, что необходимость решения, в том числе, и этого проблемного вопроса была понятна всем. Не было людей, которые не соглашались бы с тем, что ситуация требует справедливого и уважительного для всех жителей решения, находящегося в правовом русле, и, естественно, политико-дипломатическими методами. Собственно говоря, все механизмы, которые возникли для решения этого вопроса, исходили именно из такого посыла”, - заявила Мария Захарова на пресс-конференции.

По её словам, исходя из этих соображений, с одной стороны, нет ничего плохого в намерениях политиков решать вопросы быстро. Но эти намерения должны быть действительно привязаны к реальности. Как отметила чиновница, необходимо, чтобы это было не теоретическим посылом, а постулатом, который был бы привязан к истории вопроса и к реальным возможностям. Мария Захарова указала на заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, по словам которого „чрезвычайно важно не навредить”, и об этом, по её мнению, нужно помнить.