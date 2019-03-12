Матч века Молдова-Франция: кассы закрыты, все билеты проданы

Действующие чемпионы мира по футболу сыграют с хозяевами поля при полнейшем аншлаге. За 11 дней до исторической игры все места на стадионе "Зимбру" раскуплены подчистую, сообщает Молдавская Федерация Футбола (МФФ).

Сборная Молдовы встретится с действующими чемпионами мира в самом начале отборочной кампании к чемпионату Европы 2020 года. Игра состоится 22 марта, начиная с 21 часа 45 минут, на кишиневском стадионе "Зимбру".

МФФ напоминает, что доступ на арену будет открыт за два часа до того, как команды выйдут на поле - при наличии у болельщика билета и документа с персональным идентификационным кодом.