Молдову обложили непогодой: Украину и Румынию накрыл циклон – он несет снег с дождем, ветер и резкое похолодание

Похоже, мы слишком рано радовались, что наступили теплые деньки.

В понедельник, 11 марта, стало известно, что Украину накрыл циклон: практически всю неделю здесь продержится похолодание. Уже 12 марта по всей территории и соседней страны ожидаются дожди со снегом и сильный ветер, температура воздуха упадет до 0 градусов.

Почти такая же «веселуха» начнется и в Румынии. Сюда после серьезного потепления (а доходило до 20 градусов выше нуля) идут почти зимняя слякоть и морозец (до 1-3 градусов тепла).

Естественно, жителям Молдовы, узнав об этих «рукавицах», впору заволноваться – а что же ждет нашу страну в ближайшую неделю? Рассказываем: есть подозрение, что «штормить» нас будет не так сильно.

По данным синоптиков, осадки ожидаются лишь сегодня на севере страны. Температура воздуха со вторник по пятницу будет колебаться в районе 7-8 градусов тепла, а на выходных (в частности, в воскресенье) ожидается аж 18 градусов выше нуля.

Так что, спасибо соседям – судя по всему, они нас от непогоды прикрыли.

ЛИДИЯ ТКАЧ