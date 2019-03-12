„Ситуационная коалиция” между ПСРМ и Блоком ACUM возможна, но требуется политическая воля

Почти 60% молдавских избирателей высказались на выборах 24 февраля за изменение нынешней власти, массово проголосовав за два формирования - Партию социалистов и Избирательный блок ACUM. В то же время, в настоящее время социалисты формулируют условия, по которым трудно вести переговоры с Блоком ACUM, а правая партия ссылается на мораль и на принципы, говорит аналитик Алексей Тулбуре. По его словам, необходимо найти консенсус для удовлетворения желания электората, передает IPN.

Алексей Тулбуре говорит, что проанализировал со всех точек зрения возможную „ситуационную коалицию” между ПСРМ и Блоком ACUM и пришел к выводу, что это возможно. „Для этого нужна политическая воля, необходимо преодолеть определенные фобии, выйти из „траншей избирательной войны”, понять, что все обеты, претензии на „идеологическую чистоту” мало значат перед волей народа, которая была выражена и показана в результате выборов”, - отметил аналитик в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Алексей Тулбуре говорит, что существует не так много вариантов формирования правящей коалиции. Наиболее вероятным является ПСРМ-ДПМ. „Тем не менее, для ДПМ любая сложившаяся ситуация не означает трагедию, кроме одной - коалиция между ПСРМ и Блоком ACUM”. По его мнению, досрочные выборы кажутся удобными Демократической партии, потому что это формирование надеется на поддержку местных органов власти, в основном возглавляемых ее представителями.

Бывший депутат Стела Жантуан говорит, что в предложении Партии социалистов к Блоку ACUM не было сказано об основной концепции этих переговоров, их цели. „То есть, что вообще предлагается, „ситуационная коалиция” или формирование правящей, долгосрочной коалиции?. Учитывая, что обе партии говорили в ходе избирательной кампании о деолигархизации, освобождении государственных учреждений из-под контроля, борьбе с коррупцией, то ти принципы могут быть заложены в основу переговоров между Блоком ACUM и ПСРМ”, - сказала она.

Стела Жантуан говорит, что в обществе появилось много комментариев, связанных с этичностью возможной коалиции между Блоком ACUM и Партией социалистов. Вместе с тем, бывший депутат задается вопросом, сколько морали есть в том, что члены ACUM с самого начала отказываются от власти и выполнять свои обещания избирателям в предвыборный период?

Лидеров Избирательного блока ACUM DA - ПДС ждут во вторник, 12 марта, в 15.00, в штаб-квартире Партии социалистов „для обсуждения вопроса о создании парламентского политического сотрудничества”. Приглашение передал секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан на брифинге, проведенном в понедельник, 11 марта, после заседания Политического исполнительного комитета ПСРМ. В тот же день представители Блока ACUM заявили, что ответ будет сформулирован на пресс-конференции, которая состоится во вторник, 11 марта, в 12.00.

После выборов от 24 февраля, Партия социалистов выиграла 35 мандатов в новом парламенте, а Избирательный блок ACUM - 26 депутатских кресел из 101.

В публичном пространстве говорится о нескольких сценариях создания правящей коалиции, в том числе о так называемой „ситуационной коалиции” между ПСРМ и Блоком ACUM, которая может быть временно функциональной для решения конкретной ситуации.