Блок ACUM должен согласиться на переговоры с ПСРМ

Избирательный блок ACUM должен принять дискуссии, на которые Партия социалистов пригласила после подтверждения Конституционным судом выборов от 24 февраля и признания мандатов депутатов. Это должно быть сделано, поскольку существует возможность, пусть чисто теоретическая, удалить правящую Демократическую партию. Такое мнение высказали журналисты и эксперты, участвующие в передаче „Ora expertizei” на Jurnal TV, передает IPN.

Журналист Игорь Волницкий говорит, что ПСРМ сделала предложение об обсуждении именно Блоку ACUM, потому что в последние годы, по крайней мере, декларативно, социалисты не раз выступали против нынешнего режима, подавали простые вотумы недоверия, и было естественно продолжить логическую последовательность и выдвинуть это предложение. „Скорее всего, Блок ACUM отклонит это приглашение на дискуссии. Существует большая разница между переговорами и дискуссиями, и социалисты избегают использования термина „переговоры”. Переговоры предполагают процесс, который начинается с чего-то и заканчивается чем-то конкретным, а дискуссии означают что-то другое”, - заявил журналист. По его мнению, скорее всего социалисты хотят прощупать почву.

В то же время Игорь Волницкий считает, что дискуссии между Блоком ACUM и ПСРМ должны состояться, так как есть возможность, пусть и чисто теоретическая, удалить Демократическую партию от власти.

Журналист Александру Козер утверждает, что, поскольку Блок ACUM утверждает, что первая законодательная инициатива, с которой он придет, это возвращение к пропорциональной избирательной системе, тогда вполне нормально обсудить ее с единственными, с кем они могут общаться, и это социалисты. „Я, как избиратель Блока ACUM, проголосовал за этих людей, чтобы они попали туда и что-то изменили. Ведь, позиционируя себя только в оппозиции, не договариваясь ни с кем, отвергая всех, нет шансов что-то изменить”, - заявил Алекс Козер.

Юрист Павел Мидриган считает, что социалисты, формально, сделали правильное предложение, и теперь мяч находится в поле Блока ACUM. „Если они (пр. ред.: Блок ACUM) позиционируются в оппозиции, то это их дело. Завтра послезавтра им никто ничего не предложит”, - заявил юрист. По его словам, предложение ПСРМ вписывается в правовые рамки, и если Блок ACUM откажется от дискуссий, то для социалистов появится возможность общаться с Демократической партией.

Лидеров Избирательного блока ACUM DA - ПДС ждут во вторник, 12 марта, в 15.00, в штаб-квартире Партии социалистов „для обсуждения вопроса о создании парламентского политического сотрудничества”. Приглашение передал секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан на брифинге, проведенном в понедельник, 11 марта, после заседания Политического исполнительного комитета ПСРМ. В тот же день представители Блока ACUM заявили, что ответ будет сформулирован на пресс-конференции, которая состоится во вторник, 11 марта, в 12.00.

После выборов от 24 февраля, Партия социалистов выиграла 35 мандатов в новом парламенте, а Избирательный блок ACUM - 26 депутатских кресел из 101.