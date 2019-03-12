Алина Шаргу о секрете Политической партии «Шор»

В интервью порталу ТРИБУНА пресс-секретарь Политической партии «Шор» Алина Шаргу рассказала о секрете партии, которой мало кто давал шансы на вхождение в парламент.

«Речь не идет о каком-то секрете, магии, оккультных ритуалах (улыбается) или о теории заговора. Этот результат является плодом напряженной работы всей команды и, возможно, в большей мере ее лидера», – заявила пресс-секретарь.

По ее словам, «Партии «Шор» было сложнее всего в этой избирательной кампании из-за отравления общественного мнения и жестоких нападок как справа, так и слева». Она считает, что «если бы все конкуренты на выборах начинали с равных позиций, безусловно, то, что было «небольшим чудом», было бы «большим чудом».

«Нам это удалось, потому что мы пришли с абсолютно новым подходом к политике в Республике Молдова. Прежде всего, мы пришли с комплексной программой восстановления Республики Молдова. Программа, которая не была написана на бумаге и приклеена на предвыборные панно, а программа, которая уже была внедрена в Оргееве. Если мы посмотрим на географию голосов, то увидим, что в Оргеевском районе и в округе Партия «Шор» получила наилучший результат. Это показывает, что люди, которые знают, что мы сделали в Оргееве, доверяют нашей команде. И это больше всего нас радует и побуждает нас делать еще больше», – отметила Алина Шаргу.

Официальный представитель партии пояснила, что «как и в местных предвыборных кампаниях, в которых мы участвовали, мы пришли не с расплывчатыми обещаниями, а с конкретными фактами, призванными улучшить положение дел в Республике Молдова и построить государство, в котором у каждого гражданина будет достойная жизнь здесь, дома».

«Более того, когда команда Партии «Шор» пришла к власти, я имею в виду город Оргеев и село Жора-де-Мижлок, было выполнено больше, чем обещано. Результаты выборов показали, что люди уже не верят пустым обещаниям, они устали от геополитики и хотят конкретных фактов. Люди хотят, чтобы правящая сила развивала Республику Молдова, по крайней мере, как это сделала Партия «Шор» в Оргееве. Вот наши маленькие «секреты» – работа, ответственность и любовь к людям», – сказала пресс-секретарь.

Кристина Пендя