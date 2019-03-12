Доктрина про-Молдова далека от геополитики, скорее, она связана с развитием этой территории. Об этом пишет в своем личном блоге журналист Виктор Никитуш.

По его словам, «деньги, которые молдаване зарабатывают в Российской Федерации, Израиле или Европейском союзе, должны быть вложены в молдавские населенные пункты – в дома, автомобили и малый бизнес жителей между Прутом и Днестром: молдаван/румын, украинцев, русских или болгар. Все они должны идентифицировать себя как молдаване», – пишет он.

Виктор Никитуш утверждает, что «стратегия развития молдавского государства рассматривается некоторыми румынскими политическими комментаторами как политика сопротивления унионистским идеям». «Возможно, когда молдавские представители власти позволили себе говорить о патриотизме, они перешли некую красную линию, которая говорит о том, что молдавского патриотизма не должно существовать, потому что уже существует румынский патриотизм», – отмечает он.

«Но Молдова не Румыния. Жаль. Чтобы это было так, нужно было, чтобы унионистские политформирования перешли избирательный порог. Унионизм должен был стать не только политическим течением, а подлинным чувством. Этого не произошло. Может быть, причина в появлении и существовании молдавского патриотизма? Курс про-Молдова не является провалом румынизма в Бессарабии, это просто осознание того, что территория между Прутом и Днестром должна управляться правильно и по-европейски», – добавил журналист.

Кристина Пендя