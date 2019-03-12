Холодный анализ политической ситуации после выборов

Сразу после парламентских выборов в Молдове начался относительно спокойный период с политической точки зрения, когда все крупные политические игроки ожидали вердикта Конституционного суда по поводу парламентских выборов.

Тем не менее, в этот период были зафиксированы четкие позиции крупных политических игроков: 1) ДПМ пригласила к диалогу блок ACUM для создания поствыборной коалиции; 2) блок ACUM заявил, что настроен оставаться в оппозиции и не согласится ни на какие переговоры по созданию поствыборной коалиции; 3) Депутаты ПСРМ подписали совместную декларацию, подтверждающую их готовность действовать только в рамках единой команды социалистов. В принципе, эти позиции были правильными и соответствовали краткосрочным интересам трех основных политических игроков. В то же время они сохраняли и подчеркивали неопределенность в отношении дальнейшего развития политической ситуации.

Затем пришло решение КС. Вопреки прогнозам и политическим заявлениям, Конституционный суд утвердил все мандаты депутатов, избранных 24 февраля 2019 года. Таким образом, власть избежала напряженности политической ситуации, которая неизбежно возникла бы, если бы некоторые мандаты были признаны недействительными. Таким образом, правила игры в поствыборный период стали ясными, и можно сделать некоторые превентивные выводы в отношении дальнейшего развития событий.

Первый шаг был сделан Партией социалистов, которая пригласила на переговоры по созданию коалиции блок ACUM. Социалисты представили и соответствующие аргументы: лишь ПСРМ и ACUM являются оппозиционными силами; представители ПСРМ и блока ACUM обладают опытом совместного сотрудничества; ПСРМ не желает досрочных выборов. Если, независимо от этих аргументов, блок ACUM откажется от приглашения на переговоры, ситуация этого блока заметно ухудшится. Поскольку блоку будет предъявлен как провал по отстранению ДПМ от власти, так и ответственность за возможные досрочные парламентские выборы.

Если идея с переговорами между ПСРМ и ACUM не сработает, наиболее вероятным сценарием будет то, что ДПМ попытается добиться создания широкой коалиции с ПСРМ на промолдавской платформе. Если и этот сценарий не удастся, ДПМ попытается создать правительство по модели 2016 года, привлекая представителей фракции Партии «Шор», независимых депутатов, и пытаясь «оторвать» некоторых депутатов от других фракций, а мотив будет состоять в том, что стране нужна стабильность и по-иному она не может быть обеспечена после отказа блока ACUM и ПСРМ от участия в поствыборных переговорах.

Если же и этот сценарий потерпит фиаско, скорее всего, перейдут к варианту миноритарного правительства, по примеру 2015 года. А если допустить, что и этот сценарий потерпит неудачу, будет создана ситуация, когда президент Игорь Додон предложит собственного кандидата на должность премьер-министра. Он может быть утвержден парламентом как крайний вариант инстинкта политического самосохранения, и в этом случае у нас может быть правительство без политического прикрытия в парламенте. Если же кандидат главы государства не пройдет, то неминуемы досрочные парламентские выборы.

В сложившейся ситуации очень важна позиция, а также месседж президента Игоря Додона. Если глава государства или уполномоченные говорить от его имени будут и далее подчеркивать идею о том, что президент согласится назначить на должность премьер-министра только кандидата, которого поддержит большинство, сформированное согласно воле, выраженной избирателями во время парламентских выборов, тогда будет создана довольно интересная ситуация. Ибо в этом случае у законодательного органа будет выбор между кандидатом, предложенным президентом, и досрочными парламентскими выборами.

Главе государства благоприятствует также неясность ситуации, связанной с возможным временным исполнением его обязанностей в случае, если он снова будет временно отстранен от должности. Ни премьер-министр, ни спикер не находятся в прежней ситуации, когда они могли временно исполнять эти обязанности, поскольку имеют ограниченные полномочия.

Итак, что действительно интересно, только начинается…