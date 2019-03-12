Молдова вошла в топ-10 самых привлекательных туристических направлений Европы

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Общество
Международный гид путешественников «Lonely Planet» опубликовал рейтинг привлекательных туристических стран Европы на 2019 год, в котором Молдова заняла 8-ю строчку.
Согласно заявлению Агентства по туризму, автор статьи о Молдове пишет, что наша страна прячет самые удивительные скальные монастыри и чудесные винодельни. Также автор упомянул, что винодельни в средневековом стиле прячут в себе одни из лучших и обширных винных коллекций мира.
Старый Оргеев спрятан среди древних скал, а вдоль реки Рэут ютятся скальные монастыри, также, как и в холмах над Днестром.
Желающим вкусить «советское прошлое» достаточно пересечь Днестр и они смогут увидеть, как жали наша страна несколько десятилетий назад, говорится в гиде.
Первые три места в топ-10 занимают город Загреб в Хорватии, остров Готланд в Балтийском море, и Галиция на северо-западе Иберийского полуострова.
Гид путешественников «Lonely Planet» является одним из ведущих альманахов на международном уровне для людей со средним достатком, которые не могут тратить баснословные суммы денег на отдых.
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