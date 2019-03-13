Срочно: В ACUM отказались формировать альянс с социалистами против ДПМ

Глава PAS Майя Санду и лидер Платформы DA Андрей Нэстасе заявили в ходе пресс-конференции, что отказываются от коалиции с ПСРМ. Андрей Нэстасе подтвердил свое намерение сохранить блок ACUM единым в Парламенте и не ввязываться «чьи-то игры».

- Мы будем продолжать расследовать коррупцию и нечестные моменты в выборах, - заявил Андрей Нэстасе в ходе пресс-конференции.

По словам политика, отличительной чертой избирательного блока ACUM является «непохожесть» с другими формированиями. Нэстасе подчеркнул, что «мы не такие как они».

- Мы из блока ACUM будем партнерствовать только с гражданами Молдовы, - заявил лидер платформы DA.

Андрей Нэстасе также заявил, что именно члены избирательного блока являются настоящими демократами и что «демократия прошла в парламент».

Лидер PAS Майя Санду, в свою очередь, подтвердила намерение блока ACUM отказаться от создания альянса с «антиевропейскими партиями». Майя Санду также отметила, что лидеры блока ACUM на встречу с социалистами по приглашению Иона Чебана не пойдут.

Напомним, что накануне партия социалистов Республики Молдова в ходе пресс-конференции пригласила избирательный блок ACUM на переговоры в свой офис.

Объявление было сделано сегодня представителем ПСРМ Ионом Чебаном, который зачитал заявление политического формирования, подписанное его членами.