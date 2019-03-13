Молдавские потребители в межсезонье покупают овощи и фрукты в супермаркетах

Эксперты проекта APM/USAID опубликовали данные, согласно которым около 70% потребителей покупают несезонные фрукты, овощи и зелень в супермаркетах. Менее половины потребителей закупаются на рынках, как говорят аналитические данные о покупательских предпочтениях.

По мнению рядовых граждан, именно в супермаркетах этот вид продуктов сохраняется намного лучше, чем на рынках. Возраст основного покупателя варьирует между 18 и 45 годами, это более 80% от всего количества потребителей.

Также в супермаркете есть возможность выбрать продукты поштучно, на свой вкус, и без риска быть обвешенным продавцом. А в виде приятного бонуса зачастую в супермаркетах представляются скидки, акции и т.д.

Помимо всего, речь идет еще и о сервисе – если на рынке продавец может нахамить или отказаться совершить сделку, в супермаркетах продавцы обязаны соблюдать определенный уровень общения с покупателями.

Немаловажную роль играет и соблюдение санитарных норм хранения овощей и фруктов. Около 10% потребителей заявили, что часто совершают покупки в магазинах недалеко от дома. Чуть более 10% также изредка используют метод оптовой закупки на плодоовощных базах. Еще 20% респондентов заявили, что ничего не имеют против того, чтобы закупаться в овощных киосках и палатках.