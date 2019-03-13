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Общество
Полиция разыскивает преступника, специализирующегося на сумках учителей
12.03.2019

Молодой мужчина цинично грабил школы. Управление столичной полиции разыскивает мужчину, который совершил целую серию краж из учебных заведений Кишинёва.

Пользуясь тем, что доступ в большинство школ по-прежнему остаётся свободным и неконтролируемым, данный индивид проникал в здание школы, и во время перемен "навещал" аудитории, в которых учителя оставляли свои сумки без присмотра, отлучаясь то по делам рабочим, то банально в туалет.

В общей сложности только по зафиксированным в отношении него нарушениям злоумышленник уже украл у преподавателей более 15 тысяч леев, но это, как подозревают правоохранительные органы, лишь часть его "добычи". Видео с изображением преступника опубликовано в соцсети Facebook, на страничке кишинёвской полиции.


 
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