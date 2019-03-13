Полиция разыскивает преступника, специализирующегося на сумках учителей

Молодой мужчина цинично грабил школы. Управление столичной полиции разыскивает мужчину, который совершил целую серию краж из учебных заведений Кишинёва.

Пользуясь тем, что доступ в большинство школ по-прежнему остаётся свободным и неконтролируемым, данный индивид проникал в здание школы, и во время перемен "навещал" аудитории, в которых учителя оставляли свои сумки без присмотра, отлучаясь то по делам рабочим, то банально в туалет.

В общей сложности только по зафиксированным в отношении него нарушениям злоумышленник уже украл у преподавателей более 15 тысяч леев, но это, как подозревают правоохранительные органы, лишь часть его "добычи". Видео с изображением преступника опубликовано в соцсети Facebook, на страничке кишинёвской полиции.