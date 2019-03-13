Ион Чебан прокомментировал жесткими словами отказ ACUM обсудить создание коалиции

Дело попахивает популизмом, по мнению социалиста. Блок ACUM весьма прохладно отнёсся к идее о возможной коалиции с ПСРМ, которая могла бы прикончить власть демократов. Ион Чебан, один из ведущих депутатов ПСРМ, не скрывает своего разочарования подобным подходом.

- Жаль, что они принимают такие решения и ведут себя столь безответственно, как страус, прячущий голову в песок. Блок ACUM ввёл в заблуждение своих избирателей, которым они обещали реформирование политических классов и решение экономических и социальных проблем в стране. В действительности им удобнее оставаться в оппозиции. Я считаю такой подход, равно как и заявления, популизмом.

Хочу напомнить им, что ни один закон не будет принят, пока не появится парламент. Для этого нужно парламентское большинство, а то, что они не хотят составить парламентское большинство, лишний раз подчёркивает популизм заявлений лидеров этого блока. После такого категоричного отказа мы, ПСРМ, соберёмся для того, чтобы решить, какими будут следующие наши действия, - пояснил Чебан в рамках пресс-конференции, организованной социалистами.