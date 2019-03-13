Дело идет к свадьбе: Молдавский певец Дан Балан придумал милое прозвище для своей возлюбленной

Симпатию мировой звезды, нового тренера шоу «Голос Украины» к украинской диве Тине Кароль заметили еще с первого эфира «слепых прослушиваний».

Неужели самый завидный молдавский холостяк наконец решил остепениться и создать семью? Похоже, что украинская певица Тина Кароль окончательно очаровала популярного артиста. Певец постоянно пытается удивить украинскую артистку, то исполнит специально для нее песню, то подарит шикарный букет цветов. Дан Балан не стесняется скрывать своего особенного отношения к Тине Кароль.

Так, на последнем выпуске шоу «Голос Украины» он оставил ей мягкую игрушку и записку с милым посланием.

После представление звездных тренеров Тина Кароль обнаружила на своем кресле маленькую мягкую игрушку в виде кенгуру и записку. Поп-дива не скрывала от зрителей содержания послания и прочитала то, что написал для нее Дан Балан.

«Ты моя кенгуруша»,– написал молдавский певец.

Дан Балан назвал Тину Кароль «кенгурушой» из-за ее платья с большими накладными карманами.

ЛИДИЯ ТКАЧ