Акт величайшего предательства: АКУМ вступил в сговор с олигархами, - Цырдя

Блок АКУМ обещал избавить страну от олигархов, но вступил в сговор с ними, считает депутат и политолог Богдан Цырдя.

Депутат парламента от ПСРМ Богдан Цырдя прокомментировал решение блока АКУМ отказаться от альянса с ПСРМ. По его мнению, решив уйти в оппозицию, они станут стадом послушных овец в отаре ДПМ. А чтобы прикрыть сей акт величайшего предательства, они даже выдвинули целый ряд «аргументов», на которые Богдан Цырдя ответил в социальной сети.

- Дескать, «ПСРМ в «тайном» альянсе с ДПМ». Но почему тогда ПСРМ предложила бороться с ДПМ, а вы отказались? Может потому, что в тайном сговоре вы? - задается вопросом Цырдя.

Также у него вызвало недоумение утверждение АКУМовцев, что ПСРМ и другие депутаты, которые «подконтрольны» ДПМ, должны поддержать законы АКУМ по разрушению монополии власти ДПМ!

- Здесь одно из двух – либо в АКУМ одни идиоты, либо одни лжецы, - отметил Цырдя. - Судите сами. Если все депутаты под контролем ДПМ, то, как они могут поддержать законопроекты АКУМ по борьбе с ДПМ? Видимо, АКУМ все-таки понимают, что не все депутаты под контролем ДПМ. Значит, они солгали, когда отказались от альянса с ПСРМ!

По мнению политолога, предложение блока «всем депутатам парламента проголосовать за отставку Генпрокурора, директоров СИБ, НАЦ и тд», не выдерживает никакой критики.

- Прошу внимания – здесь полный БРЕД. Невозможно проголосовать за все это, пока не выбраны спикер, бюро парламента, комиссии. А для этого нужно стабильное большинство. Более того, допустим, неким мифическим образом удастся отправить в отставку глав всех этих структур. И что дальше? Кого назначаем на их место, если нет большинства? И кто внедряет все эти законы, если нет своего правительства? Кто предложит эти законы в повестку дня парламента, если нет спикера? Или нынешнее правительство ДПМ будет бороться со своим начальством?

Отвечу кратко. Ничего не изменится. КС тут же восстановит всех в должности, как это было в 2013 году, с генпрокурором и судьями ВСП. А значит, все останется как есть: ДПМ у власти, а ее оппоненты – в оппозиции. Или в тюрьме.

Выводы следующие:

1. АКУМ обещал протестовать после выборов – отказался.

2. АКУМ выл, что выборы сфальсифицированы - в итоге признал их.

3. АКУМ обещал, что сделает все для избавления страны от олигархов – но вступил в сговор с ними, - отметил Богдан Цырдя на своей странице в Facebook.