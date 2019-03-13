История с латанием дорог напрямую связана с коррупцией, - «Наследники Штефана»

Молодежное движение «Наследники Штефана» направило обращение в Генеральную прокуратуру по поводу нарушений в сфере ремонта дорог.

Члены молодежного движения «Наследники Штефана» потребовали от Генеральной прокуратуры провести расследование по предполагаемым коррупционным схемам, а также нарушениям, допущенным властями в процессе ремонта дорог в столице. В письме, направленном сегодня, 12 марта, на имя Генерального прокурора Эдуарда Харунжена, указывается на миллионы леев, которые ежегодно расходуются на управление, содержание и ремонт местных дорог общего пользования, в то время как их качество с каждым годом только ухудшается.

- Так называемая пломбировка ям, на которую тратятся сотни миллионов леев, чтобы через год история с латанием дорог повторилась, напрямую связана с коррупцией. Мы вправе полагать, что некоторые лица, принимающие решения в рамках органов местной кишиневской власти, а также исполнители работ регулярно совершают действия, которые идеально вписываются в некоторые положения Уголовного кодекса Республики Молдова, - говорится в заявлении, под которым стоит подпись лидера движения «Наследники Штефана» Думитру Ройбу.

Активисты обратили внимание Генеральной прокуратуры на то, что из-за неудовлетворительного качества дорог водители уничтожают свои машины, несмотря на оплату соответствующих налогов и сборов в государственный бюджет. В то же время выбоины на автомагистралях представляют реальную опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения, сообщает noi.md.

- Мы требуем наказания лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию. Обращаем внимание, что именно прокуратура обязана восстановить верховенство закона, а любая задержка или бездействие со стороны этого органа недопустимы, - говорится в обращении.