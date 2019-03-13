«Всемирная паутина» отметила 30-летний юбилей

Ровно 30 лет назад специалист в области информатики Тим Бернерс-Ли создал Всемирную сеть WWW.

Вчера, 12 марта, свое 30-летие отмечала «Всемирная паутина». Интернет прочно вошёл в нашу жизнь, но имя британского информатика Тима Бернерс-Ли мало кому знакомо. А между тем именно он в этот день в далеком 1989 году создал гипертекстовый проект под названием World Wide Web (WWW).

В честь знаменательного дня Бернерс-Ли опубликовал открытое обращение, в котором выразил надежду на то, что в следующие 30 лет Интернет будет меняться только к лучшему. По словам создателя «Всемирной паутины», она не только облегчила современную жизнь, но и принесла с собой негативные последствия. Так, в сети появилось большое количество мошенников, некоторые люди используют медиа-площадки для распространения риторики ненависти и даже совершают преступления онлайн, рассчитывая на то, что их будет сложнее вычислить.

- На фоне многочисленных историй о том, как злоупотребляют интернетом, неудивительно, что многие люди боятся его и не уверены в том, что Всемирная паутина - это сила добра. Но, учитывая то, насколько сеть изменилась за последние 30 лет, было бы нечестно предполагать, что ее нельзя изменить к лучшему в следующие 30 лет. Если мы откажемся от создания лучшей сети сейчас, то это не интернет подведет нас, а мы подведем его, - говорится в обращении Тима Бернерс-Ли.

По мнению изобретателя, сеть превратилась в «общественную площадку, библиотеку, кабинет врача, магазин, школу, дизайн-студию, офис, кинотеатр, банк» и многое другое, но регулярные злоупотребления в интернете заставляют усомниться, «действительно ли сеть - это сила добра».Тим Бернерс-Ли призвал сосредоточиться на причинах, привносящих негатив в интернет, и бороться с ними совместными усилиями, как единое онлайн-сообщество, сообщает gazeta.ru.

- Сеть – она для всех, и у всех нас есть силы, чтобы ее изменить. Это будет нелегко. Но если мы немного помечтаем и поработаем, то получим такой интернет, какой захотим, - заключил программист.