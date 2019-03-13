Додон в срочном порядке подписал социально значимые законы кабмина

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Президент Молдовы Игорь Додон подписал часть законов, за которые правительство взяло ответственность перед парламентом.
Президент Молдовы Игорь Додон в срочном порядке подписал законы об индексации пенсий, об единовременном пособии для пенсионеров к пасхальным праздникам.
Ранее правительство взяло на себя ответственность перед парламентом за законодательную инициативу. Речь идет, в частности, о выплате к пасхальным праздникам по 600 леев гражданам, чьи доходы не превышают двух тысяч леев, а также об индексации пенсий на 5,3% с 1 апреля 2019 года.
Глава республики сообщил на своей странице в Facebook, что решил подписать "социально значимые" законы. Другие инициативы правительства Додон не утвердил.
"В администрацию президента поступили для промульгации новые законы, принятые 7 марта через процедуру принятия правительством ответственности перед парламентом. Были определены социально значимые законы, которые я промульгировал в срочном порядке", - отметил президент.
Глава государства уточнил, что подписал следующие законы:
Согласно статье 106 (1) Конституции Молдовы, правительство вправе принять на себя ответственность перед парламентом за программу, заявление общеполитического характера или проект закона. Кабмин уходит в отставку, если за предложение о выражении вотума недоверия, внесенное в трехдневный срок с момента представления проекта, проголосовали большинство депутатов.
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