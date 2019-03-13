Аналитики: Отказ от диалога показывает, что блок ACUM хочет досрочных выборов

Категорический отказ от диалога показывает, что блок ACUM хочет досрочных выборов, считают политологи​. По их словам, ПДС "Платформа DA" в таком случае должны будут взять на себя ответственность за колоссальные расходы на еще одно голосование. А расстановка сил в парламенте после этого вряд ли существенно изменится.

"В нынешней политической ситуации досрочные выборы не могут серьезно сказаться на расстановке сил. Но это повлияет на европейский курс. Это значит, что в молдавской политике вырастет доля восточного фактора", - говорит политический аналитик Анатол Цэрану.

Другие эксперты считают, что ПДС и "Платформа DA" потеряют поддержку избирателей.

"Если ACUM и хочет досрочных выборов, другие партии сделают все возможное, чтобы этот парламент проработал полные четыре года. ACUM и социалисты окажутся в проигрыше, а демократы улучшат свой результат", - сказал политический аналитик Роман Михэеш.

А бывший вице-премьер Александр Муравский отметил, что блок до сих пор выделялся только демагогией, неспособной прикрыть полное отсутствие продуктивных идей. "Будем надеяться, что деятели подобного рода никогда не получат власть", - пишет Муравский.

О том, что досрочные выборы испортят репутацию тех, кто их добивался, писал и колумнист Николае Негру.

Конституционный суд утвердил мандаты новоизбранных законодателей 9 марта. 35 кресел в парламенте займут социалисты, 30 - демократы, 26 - представители блока ACUM, семь - депутаты от Партии Шора. Также в парламент прошли трое независимых депутатов.