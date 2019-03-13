Пенсии больше и 600 лей на Пасху: Президент Игорь Додон подписал закон

В Администрацию Президента поступили для промульгации новые законы, принятые 7 марта через процедуру принятия Правительством ответственности перед Парламентом.

Были определены социально значимые законы, которые я промульгировал в срочном порядке, написал презиидент на своей странице в facebook.

Речь идёт о следующих:

- Закон об установлении единовременной помощи в размере 600 леев получателям пенсий и государственных социальных пособий, сумма которых не превышает 2000 леев в месяц;

- Принятие законов о внесении изменений в Закон «О государственном бюджете на 2019 год» и Закона «О бюджете государственного социального страхования на 2019 год», которые предусматривают механизм выплаты единовременной помощи;

- Закон, предусматривающий изменение механизма индексации пенсий в системе государственного пенсионного обеспечения; закона о внесении изменений в Трудовой кодекс с целью устранения определенных недостатков в системе начисления заработной платы некоторым категориям работающих граждан;

- Закон о внесении изменений в Закон «О творческих работниках и творческих союзах», предусматривающий укрепление мер социальной защиты лиц, имеющих особые заслуги перед государством, награжденных Орденом “Ordinul Republicii” и получающих пособия за заслуги.

Законы экономического характера пока остаются на рассмотрении.