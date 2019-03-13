Вот как поступит ПСРМ после отказа блока ACUM провести переговоры!

После отказа блока ACUM провести предварительные переговоры по формированию парламентской коалиции Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) объявила, что созовет руководящие органы партии для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в ходе брифинга для прессы секретарь ПСРМ по идеологии Ион Чебан заявил, что социалистам очень жаль, что блок ACUM занял позицию страуса.

«Очень жаль, что блок ACUM занял позицию страуса, предпочитая спрятать голову в песок и не беспокоиться о дальнейшем политическом развитии страны», – сказал Ион Чебан.

Он назвал решение блока ACUM «абсолютно безответственным». По словам социалиста, это решение демонстрирует, что блок ACUM в очередной раз вводит своих избирателей в заблуждение, обещая реформировать политический класс и решить социально-экономические проблемы, но на самом деле предпочитая оставаться в оппозиции.

Ион Чебан выразил сожаление тем, что блок отказался от честного партнерства в новом парламенте и кардинальных изменений в стране.

Он также обратил внимание на то, что ни один закон не может быть утвержден до тех пор, пока не будет избрано новое руководство парламента, а многие из законодательных актов не могут быть приняты до утверждения нового кабинета министров, так как без положительного одобрения правительства они могут быть квалифицированы как антиконституционные.

По словам Чебана, «чтобы спасти страну, нужно создать парламентское большинство».

«Блок ACUM заявил, что он не хочет войти в это большинство. Таким образом, заявления Блока носят популистский характер, они являются некомпетентными в отношении механизма работы парламента. Это может подтвердить любой студент первого курса факультета права. Чтобы принять законы и произвести предлагаемые Блоком перестановки, должны быть избраны председатель парламента, его заместители, постоянное бюро, комиссии, а также правительство», – подчеркнул Ион Чебан.

Он отметил, что социалисты считают неправильным замену одних беззаконий другими. Государственные институты могут быть реформированы только в соответствии с законом, после формирования парламентского большинства и избрания нового правительства.

«Не исключено, что мы объявим свою политическую повестку после первого заседания парламента нового созыва. До тех пор мы рассмотрим наиболее подходящие сценарии и решения, которые должны быть приняты в этой ситуации», – заключил Ион Чебан.

Андриана Кептине