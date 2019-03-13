«В гробовой тишине мы стремительно снижались - персонал в страхе и панике попрятался"

Этот полет пассажиры рейса Кишинев-Москва авиакомпании Flyone запомнят надолго, если не навсегда. Напомним, что в понедельник, 11 марта, самолет рейса Кишинев-Москва совершил экстренную посадку в международном аэропорту Кишинева через час после взлета. Сегодня мы публикуем впечатления о происшествии одного из пассажиров – Руслана Кирноз.

«Не вздумайте летать авиакомпанией Flyone, не подвергайте свою жизнь и жизнь своих близких смертельной опасности. Я находился на борту данного самолета со своей супругой и младшей восьмилетней дочерью Анастасией, летевшей впервые в жизни на самолете.

Спустя примерно 20 минут после взлета, командир корабля объявил пассажирам о приближающейся зоне турбулентности. Чуть позже появились бортпроводницы с тележками с едой. В этот момент пилот сообщает пассажирам о том, что самолет технически неисправен и мы вынуждены вернуться в аэропорт Кишинева. После этого сообщения, бортпроводницы, в шоковом состоянии, панически начали выталкивать телеги в тамбур и больше, так и не появились.

В салоне самолета установилась тишина, люди были напряжены и взволнованны поведением бортпроводниц и сообщением пилота.

В экстренной ситуации персонал повел себя крайне не профессионально, шок и страх был ярко выражен на их лицах и поведении, которое могло спровоцировать панику в самолете.

Через некоторое, время в салоне самолета, появился стюард, с бутылкой воды, для пассажиров. Он единственный из бортпроводников, взял ситуацию под контроль, героически раздавал дрожащими руками и красным от волнения лицом стаканчики с водой. Парень просто красавец.

Самолет стремительно снижал высоту и далее 20 минут гробовой тишины и страха, перед посадкой. После успешного приземления в аэропорту Кишинева, к самолету подъехало множество спецтехники, полиции и спецперсонала.

Выйдя из самолета, всех пассажиров направили в санитарную зону. Представитель компании Flyone сухо принес извинение за доставленные неудобства и предложил некоторое время подождать, пока устранят неисправность и вернуться снова на борт этого же самолета. Люди были шокированные данным предложением!

Большинство пассажиров потребовало возврата стоимости билета и им выдали какие-то квитанции, на основании которых позже, после решения комиссии, будут возвращены деньги…

Эти умники ни во что не ставят, человеческую жизнь, у них одна цель - набить свои карманы, рискуя людьми, загоняя их в старые, отлетавшие своё самолеты».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

"Еще один пассажир":

- Эпизод неприятный, однако ежедневно происходящий со многими бортами в мире. Что плохого в том, что разгерметизация не имела трагических последствий ввиду своевременных действий экипажа? Что плохого, если стюардессы не бросились по углам, а освободили проходы - и только потом заняли свои штатные для ЧС места у кислородных масок?

По поводу возврата денег- другой разговор. Возможно, здесь этот пассажир и прав.