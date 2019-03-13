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Экономика
Количество малоимущих пенсионеров с Рождества до Пасхи увеличилось на 57 тысяч
13.03.2019

Председатель парламента Андриан Канду 12 марта подписал и передал на промульгацию президенту девять законов, принятых правительством 7 марта под собственную ответственность. В числе утвержденных исполнительным органом законов - выплата малообеспеченным к Пасхе единовременного пособия в 600 лей и индексация с 1 апреля пенсий на 5,3 процента. Пособие получат лишь те, чья пенсия не превышает 2000 лей. 

Правительство подсчитало, что в случае принятия законов помощь получат около 610 тысяч человек – более 86,7 процента всех пенсионеров из 703,9 тысячи пенсионеров, которые получали государственную пенсию на 1 января 2019 года. 

Такую же финансовую помощь на таких же условиях получили 553 тысячи пенсионеров к новогодним праздникам. И это страшно. Как же можно рапортовать о достижениях, если количество малоимущих пенсионеров с Нового года до Пасхи увеличилось на 57 тысяч?! 

С 1 января текущего года на 10 процентов увеличили пенсии для 534,6 тысячи пенсионеров (примерно 76 процентов) - тех, у кого она составляла менее 1589 лей. У некоторых пенсии  достигли 1747,9 лея. 

Национальное бюро статистики утверждает, что самые большие пенсии в Молдове - 8157 лей - у «некоторых категорий работников гражданской авиации», их всего 579 человек.  Но анализ состояния доходов новых депутатов показал, что   статистика ошибается: пенсии депутатов Дмитрия Дьякова, избранного по Бессарабскому одномандатному округу, и Людмилы Гузун, избранной по Унгенскому округу, составляет более 12 тысяч лей, у Ефросинии Грецу, избранной по Леовскому округу, – 8,9 тысячи лей. 
В сельских районах, которые выбирали депутатов по округам, средняя пенсия составляет от 1320 до 1495 лей! Не такая пенсия будет у бывших депутатов и новых назначенцев либерал-демократа Штефана Крянгэ, либерала Вячеслава Унтилэ, вице-председателя ЕНПМ Еуджена Карпова и демократа Мариана Лупу. 
Уже сейчас Вячеслав Унтилэ, ставший руководителем НАРЭ, радуется своей новой должности. На новом месте его ожидает щедрая зарплата, которую он собирается потратить на отдых. «Хочу отдохнуть. Уехать с женой, с внуками на море или в горы. Я так давно там не был, - отметил Унтилэ в интервью журналистам ProTV. – В Счетной палате я получал 24 тысячи лей, сейчас больше, 32 тысяч, это лучше, я очень рад». 

Напомним, что во втором квартале 2018 года средняя номинальная начисленная заработная плата составила 6369,8 лея, средняя пенсия по возрасту - 1784,94 лея.

Марина ТИМОТИНА


 
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