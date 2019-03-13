Нэстасе: Предложенные ACUM законопроекты будут обсуждаться в парламенте, а не в офисе какой-либо партии

После того, как Блок ACUM DA - ПДС отклонил приглашение Партии социалистов к диалогу с целью формирования парламентского большинства, сопредседатель блока Андрей Нэстасе заявил, что предложенные ACUM законопроекты будут обсуждаться в парламенте, но не в офисе какой-либо партии. Политик говорит, что все эти инициативы были обнародованы до предложения о формировании коалиций и предназначены для всех вновь избранных депутатов, передает IPN.

По мнению Андрея Нэстасе, Блок ACUM является единственным политическим образованием, которое впервые пришло, за 27 лет независимости, с другим подходом - пришло сказать, что именно надо делать и для кого. „Мы не вышли вперед, чтобы сказать, что мы хотим вступить в альянс с теми или с другими. Мы пришли с набором вещей, которые необходимы для этого периода. Нашими адресантами являются каждый из депутатов. Мы обратились к ним, потому что, хотим мы этого или нет, но Конституционный суд, контролируемый Плахотнюком, решил утвердить мандаты всех”, - заявил Андрей Нэстасе в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV.

„Мы обсудим это. Но мы обсудим это с депутатами, мы больше не обсуждаем так, как это было раньше с партийными лидерами и несколькими их коллегами, которые приходили и начинали вести переговоры. Что нам нужно обсудить? Принципы, ценности, судьба страны обсуждается?” - спросил Андрей Нэстасе.

Сопредседатель Блока ACUM говорит, что социалисты показали отсутствие искренности в их публичном обращении. „Я ничего не могу сделать на данный момент, кроме как настоять на повестке дня, с которой я пошел к избирателям, и на том, что я сделал до сих пор”,- отметил политик.

В понедельник, 11 марта, секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан пригласил в ходе брифинга лидеров Избирательного блока ACUM DA - ПДС на „дискуссии по созданию парламентского политического сотрудничества”. На следующий день, во вторник, лидеры блока отклонили приглашение, мотивируя это тем, что до выборов все кандидаты блока на должность депутата подписали публичное обязательство не вступать в альянсы с олигархическими и антиевропейскими партиями.